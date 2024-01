Diplomati: Pre útoky na lode v Červenom mori má zasadnúť BR OSN

New York 3. januára (TASR) - Bezpečnostná rada OSN má stredu zasadnúť v spojitosti s útokmi jemenských povstalcov, tzv. húsíov, v Červenom mori, uviedli diplomatické zdroje. TASR správu prevzala z agentúry AFP a webovej stránky stanice BBC.



Francúzsky veľvyslanec pri OSN Nicolas de Riviere už v utorok uviedol, že BR OSN by mala v spojitosti s touto záležitosťou zasadnúť už čoskoro - pravdepodobne v stredu, napísala agentúra Reuters. Francúzsku v januári patrí rotujúce predsedníctvo v BR OSN.



Centrálne velenie americkej armády (CENTCOM) v utorok uviedlo, že húsíovia vypálili dve protilodné balistické strely a viacero obchodných lodí v Červenom mori hlásilo dopad týchto striel do mora. Škody však nehlásili. Helikoptéry amerického vojenského námorníctva v nedeľu zneškodnili tri člny húsíov, ktoré útočili na kontajnerovú loď dánskej spoločnosti Maersk.



Jemenskí povstalci húsíovia opakovane dronmi a strelami útočia na plavidlá na dôležitej plavebnej trase v Červenom mori. Tvrdia, že to robia zo solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy, kde Izrael bojuje proti militantnému hnutiu Hamas.



Spojené štáty minulý mesiac vytvorili mnohonárodnú námornú misiu, ktorá má chrániť dôležitú námornú trasu v Červenom mori. Obchodné spoločnosti totiž z bezpečnostných dôvodov menia trasy svojich lodí a plavia sa okolo Mysu dobrej nádeje na juhu Afriky. To výrazne predlžuje obchodné trasy a môže viesť k nárastu cien viacerých druhov tovaru.