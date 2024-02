Predstavili plán, ako ukončiť nepokoje medzi Izraelom a Hizballáhom

Bejrút 7. februára (TASR) - Európski diplomati vypracovali návrhy na ukončenie nepokojov na izraelsko-libanonskej hraniciach paralelne s prebiehajúcimi rokovaniami o zastavení bojov v Pásme Gazy. Plány predpokladajú stiahnutie militantov hnutia Hizballáh z pohraničnej oblasti a nasadenie tisícok vojakov libanonskej armády. S odvolaním sa na nemenované zdroje o tom informovala agentúra AP.



Podľa troch libanonských predstaviteľov by bol návrh predložený diplomatmi založený na čiastočnej implementácii rezolúcie Bezpečnostnej Rady OSN z roku 2006, ktorá v tom čase ukončila 34-dňovú vojnu medzi Izraelom a Hizballáhom.



Izrael otvorene nalieha na úplnú implementáciu tejto rezolúcie, a síce, aby hnutie Hizballáh stiahlo svojich militantov až za rieku Lítání, ktorá sa nachádza viac ako 20 kilometrov severne od izraelsko-libanonskej hranice.



Iránom podporovaný Hizballáh - spojenec palestínskeho militantného hnutia Hamas - odmietol účasť na rokovaniach v čase prebiehajúcej vojny medzi Izraelom a Hamasom v Pásme Gazy.



V prípade, že bude dosiahnuté prímerie v palestínskej enkláve, libanonské hnutie je podľa svojich vyjadrení otvorené stiahnuť svoje sily niekoľko kilometrov od hranice výmenou za ústupky zo strany Izraela v 13 sporných pohraničných oblastiach, uviedol jeden z libanonských zdrojov.



V dôsledku nepokojov medzi Izraelom a Hizballáhom, ktoré pretrvávajú od začiatku vojny v Pásme Gazy, sú vysídlené desaťtisíce Libanončanov aj Izraelčanov. Izrael vydáva čoraz ostrejšie varovania, aby sa Hizballáh stiahol z hraníc, inak začne vojnu proti Libanonu.



Regionálne militantné skupiny spriaznené s Teheránom tvrdia, že keď bude platiť pokoj zbraní v Gaze, prestali by všetky útoky skupín podporovaných Iránom v Libanone, Sýrii, Iraku a Jemene.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu však medzičasom v stredu odmietol požiadavky palestínskeho militantného hnutia Hamas, ktorými podmienilo svoj súhlas s dohodou o prímerí a prepustení rukojemníkov zajatých po útokoch na juh Izraela zo 7. októbra 2023.



Bejrút nedávno navštívil okrem iných aj britských minister zahraničných vecí David Cameron a jeho francúzsky náprotivok Stéphane Séjourné - v čase obáv, že vojna Izraela a Hamasu by sa mohla rozšíriť aj do susedného Libanonu vzhľadom na takmer denné ostreľovanie sa medzi izraelskom armádou a Hizballáhom v izraelsko-libanonskom pohraničí.



Cameron minulý štvrtok po príchode do Libanonu predstavil plán, ktorý by počítal s výcvikom libanonských ozbrojených síl Britániou s cieľom vykonávať väčšiu ochranu v pohraničnej oblasti.



Šéf francúzskej diplomacie Séjourné v utorok v Bejrúte vyjadril obavy nad situáciou na hraniciach a libanonských predstaviteľov varoval, že Izrael by mohol viesť voči svojmu severnému susedovi vojnu.



Séjourné podľa libanonského diplomata tiež vyzýval na väčšie pôsobenie libanonskej armády v pohraničnej oblasti a naliehal na rokovania týkajúce sa 13 oblastí pozdĺž hranice sporných od roku 2000, keď sa Izrael stiahol z južného Libanonu.



Podľa nemenovaného diplomata už existuje počiatočná dohoda o siedmich z 13 oblastí. Iný zdroj oboznámený z rokovaniami uviedol, že Hizballáh bude požadovať, aby sa Izrael stiahol z libanonskej časti obce Ghadžar, ktorá je hranicou rozdelená na polovicu.