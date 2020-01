Diplomati štyroch krajín EÚ sa stretli v Bruseli kvôli Líbyi a Iránu

Brusel 7. januára (TASR) - Ministri zahraničných vecí Francúzska, Nemecka, Talianska a Spojeného kráľovstva sa dohodli na mimoriadnych rokovaniach v utorok poobede v Bruseli. Témou ich rokovaní má byť situácia v Líbyi a jadrová dohoda s Iránom, uviedla tlačová agentúra AFP.



Podľa zdrojov, na ktoré sa odvolala AFP, v Bruseli sa uskutoční viacero stretnutí. Prvé z nich sa zameria na bezpečnostnú krízu v Líbyi po tom, ako protivládne jednotky maršala Chálifu Haftara z Líbyjskej národnej armády (LNA) získali v pondelok kontrolu nad pobrežným mestom Syrta a pokračujú v ofenzíve na Tripolis.



Líbya je jednou z hlavných tranzitných krajín pre migrantov zo subsaharskej Afriky do Európy a Európania sa obávajú zvýšeného bezpečnostného chaosu, ku ktorému došlo aj po páde diktátora Muammara Kaddáfího v roku 2011 a ktorý môže vyústiť do nových migračných vĺn cez Stredomorie.



"Posledné udalosti v Líbyi naznačujú, že hrozba eskalácie násilia v Tripolise je celkom reálna," varoval v pondelok šéf diplomacie EÚ Josep Borrell aj v súvislosti s nasadením jednotiek tureckej armády, ktoré dorazili do Tripolisu na pomoc medzinárodne uznávanej vláde Fájiza Sarrádža.



Ďalšie rokovania sa majú zaoberať dôsledkami amerického atentátu na iránskeho generála Kásema Solejmáního. Prvé rokovania boli naplánované medzi britským ministrom zahraničných vecí Dominicom Raabom a jeho francúzskym rezortným kolegom Jeanom-Yvesom Le Drianom. Neskôr - v rámci diskusií o Líbyi - sa k nim mali pripojiť šéfovia talianskej a nemeckej diplomacie Luigi Di Maio a Heiko Maas.



Posledný formát rokovaní - už bez zástupcu Talianska - je venovaný situácii v Iraku a jadrovej dohode s Iránom z roku 2015, ktorej európskymi signatármi sú Francúzsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v pondelok oficiálne vyhlásila, že z pohľadu EÚ je dôležité, aby sa Irán vrátil k záväzkom vyplývajúcim z jadrovej dohody.



