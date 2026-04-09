Diplomati: Trump dal Európe nové ultimátum
Trump vyvíja na partnerov v NATO tlak aj ďalšími hrozbami.
Autor TASR
Washington/Brusel 9. apríla (TASR) — Spojené štáty stupňujú tlak na európskych partnerov, aby sa vojensky angažovali v Hormuzskom prielive. Americký prezident Donald Trump očakáva v najbližších dňoch konkrétne prísľuby na vyslanie vojnových lodí alebo iných vojenských kapacít do oblasti. Washingtonu už nepostačujú politické vyhlásenia, aké zaznievali od začiatku konfliktu s Iránom. Generálny tajomník NATO Mark Rutte o tom európskych predstaviteľov oboznámil po stredajšom stretnutí s Trumpom, informuje TASR na základe správy nemeckého týždenníka Der Spiegel.
Viacerí európski diplomati, ktorí boli o obsahu stretnutia Trumpa s Ruttem informovaní, požiadavku prezidenta USA vnímajú ako ultimátum.
Aj Nemecko v uplynulých dňoch signalizovalo principiálnu ochotu podieľať sa na spoločnej misii v strategickej úžine, trvá však na splnení určitých kritérií. Medzi ne patria silný mandát OSN a trvalé prímerie, pripomenul Der Spiegel.
Trump vyvíja na partnerov v NATO tlak aj ďalšími hrozbami. Podľa amerických médií si nechal vypracovať zoznam európskych krajín, ktoré ho vo vojne s Iránom podporili alebo sa postavili proti. Z územia tých, ktoré sa k útokom na Irán stavajú odmietavo, údajne plánuje stiahnuť amerických vojakov. Ide najmä o Španielsko, ktorého vláda odmietla udeliť americkému letectvu povolenie na prelety stíhačiek a tankovacích lietadiel nad svojim územím.
Berlín neobmedzil USA pri využívaní vojenských základní na nemeckom území, Trump ho napriek tomu zaradil medzi odporcov vojny. Poslúžil mu nato najmä výrok ministra obrany Borisa Pistoria: vojna s Iránom „nie je našou vojnou“. Biely dom ich pripísal kancelárovi Friedrichovi Merzovi, ktorý sa v skutočnosti vyjadril diplomatickým jazykom menej ostro, konštatoval Der Spiegel.
