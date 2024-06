Diplomati USA a Južnej Kórey telefonovali o Putinovej ceste do KĽDR

Soul 14. júna (TASR) - Vysokopostavení predstavitelia Južnej Kórey a Spojených štátov absolvovali telefonát, ktorého témou bola možná blížiaca sa návšteva ruského prezidenta Vladimira Putina v Severnej Kórei. Podľa agentúry Reuters o tom v piatok v Soule informovalo juhokórejské ministerstvo zahraničných vecí.



Námestník ministra zahraničných vecí Južnej Kórey Kim Honggjun v telefonáte s námestníkom amerického rezortu diplomacie Kurtom Campbellom povedal, že Putinova návšteva by nemala viesť k hlbšej vojenskej spolupráci medzi Pchjongjangom a Moskvou. Takáto spolupráca by totiž bola v rozpore s rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN.



V reakcii na Kimove obavy Campbell prisľúbil pokračovanie spolupráce pri riešení potenciálnej regionálnej nestability a problémov spôsobených Putinovou cestou.



Vysoký predstaviteľ prezidentského úradu v Soule v stredu uviedol, že návšteva Putina v Severnej Kórei sa očakáva "v najbližších dňoch".



Kremeľ už avizoval, že Putin prijal pozvanie na návštevu Pchjongjangu od severokórejského vodcu Kim Čong-una počas ich minuloročnej schôdzky na ruskom Ďalekom východe. Bude to prvá Putinova návšteva Pchjongjangu za uplynulých 24 rokov.