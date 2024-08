Diplomati USA rokovali s dalajlámom o ľudských právach Tibeťanov

Washington 22. augusta (TASR) - Predstavitelia ministerstva zahraničných vecí USA a Bieleho domu sa v stredu v New Yorku stretli s tibetským duchovným vodcom dalajlámom, pričom znova potvrdili záväzok USA zasadzovať sa za ľudské práva Tibeťanov, informovala v noci na štvrtok agentúra Reuters.



Stretnutie vysokopostavených amerických štátnych úradníkov s 89-ročným exilovým vodcom tibetského budhizmu zrejme podráždi Čínu, ktorá dalajlámu považuje za nebezpečného separatistu a kritizuje kontakty akéhokoľvek štátu s ním.



V správe Reuters sa uvádza, že Uzra Zeyaová, štátna tajomníčka rezortu diplomacie pre ľudské práva a osobitná koordinátorka pre tibetské otázky diskutovala s dalajlámom o úsilí USA riešiť porušovanie ľudských práv v Tibete a o podpore obnovenia dialógu medzi Čínou a dalajlámom.



Hovorca čínskeho veľvyslanectva vo Washingtone medzičasom povedal, že Čína je "vážne znepokojená" týmto stretnutím v New Yorku, a vyzval USA, aby sa kontaktom s dalajlámom vyhýbali.



Tibetský duchovný vodca v minulosti nadviazal kontakty s viacerými vplyvnými predstaviteľmi USA i prezidentmi - od Jimmyho Cartera po Baracka Obamu - s výnimkou Donalda Trumpa. So súčasným prezidentom Joeom Bidenom sa od jeho nástupu do funkcie v roku 2021 ešte nestretol.



Biden pritom v roku 2020 kritizoval vtedajšieho prezidenta Trumpa za to, že bol vtedy jediným prezidentom USA za posledné tri desaťročia, ktorý sa nestretol resp. nehovoril s tibetským duchovným vodcom. Biden to označil za hanebné.



Stredajšie stretnutie v New Yorku sa uskutočnilo v čase, keď sa Biden snaží stabilizovať vzťahy s Čínou. Táto jeho snaha súvisí s prezidentskými voľbami, v ktorých bude mať Trump za protikandidátku súčasnú Bidenovu viceprezidentku Kamalu Harrisovú.