Diplomatická nóta: Za koniec ruskej školy si ambasáda môže sama

Praha 31. augusta (TASR) - Rusko nepodniklo žiadne kroky pre to, aby stredná škola pri ruskom veľvyslanectve v Prahe mohla v nadchádzajúcom školskom roku riadne fungovať.



Už na jar česká diplomacia uviedla, že učitelia a personál si musia požiadať o pobytové tituly a riadne pracovať na území Českej republiky, ako je tomu v prípade všetkých medzinárodných škôl, informoval v pondelok webový portál iDNES.cz.



České ministerstvo zahraničných vecí odoslalo Rusku diplomatickú nótu týkajúcu sa fungovania školy.



Budúcnosť fungovania školy sa začala riešiť po diplomatickej roztržke medzi Českom a Ruskom, ktorá bola vyústením zistenia českých tajných služieb a vyšetrovateľov, že do výbuchov v muničných skladoch vo Vrběticiach boli zapojení agenti ruských tajných služieb.



Školu veľvyslanectvo otvorilo aj pre žiakov mimo okruhu rodín členov ruskej diplomatickej misie. Český rezort diplomacie na jar uviedol, že nie je možné, aby učitelia boli podľa Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch akreditovaným personálom.



Rusko bolo podľa českej diplomacie opakovane upozornené, aby previedlo fungovanie školy do režimu takzvanej zahraničnej školy na území Česka. V takomto režime podľa ministerstva funguje ďalších 18 škôl, niektoré tiež pri ambasádach v Prahe. Ide napríklad o školu bulharskú, americkú alebo japonskú.



"Česká strana dôrazne odmieta tvrdenie, že nesie akúkoľvek zodpovednosť za ukončenie činnosti danej školy. Je zodpovednosťou zriaďovateľa školy, v tomto prípade ruskej strany, aby škola plnila všetky podmienky a povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov prijímajúceho štátu v oblasti školstva," uvádza sa v nóte.