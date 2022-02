Diplomatické riešenie s Putinom je nemožné, myslí si britský diplomat

Londýn 22. februára (TASR) - Bývalý britský veľvyslanec v Rusku Andrew Wood v utorok pre televíziu BBC uviedol, že diplomatické riešenie ukrajinskej krízy nebude možné, pokiaľ bude pri moci ruský prezident Vladimir Putin.



"(Putin) nedokáže rozpoznať, aké by bolo diplomatické riešenie," uviedol Wood, ktorý bol v rokoch 1995 až 2000 veľvyslancom v Moskve a ktorý bol neskôr poradcom vtedajšieho britského premiéra Tonyho Blaira v otázke ruských investícií.



"Diplomatickým riešením by pre (Putina) nebolo len to, že by sme povedali, že nepozveme Ukrajinu do Severoatlantickej aliancie (NATO). (Riešením) by bolo akceptovanie jeho úplnej kontroly nad touto krajinou," dodal Wood s tým, že Putin je nespoľahlivý partner, pretože "jeho slovo zjavne nestojí za nič".



Andrew Wood vyjadril aj svoj názor na uvalenie sankcií voči Moskve. Podľa neho by mali byť ekonomické opatrenia prijaté okamžite a konkrétne vyzval západných lídrov, aby sa zamerali na ruské banky a ukončili plány na uvedenie plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2) do prevádzky.



Šéf Kremľa v pondelkovom prejave k národu vyhlásil, že Rusko je za riešenie problémov diplomatickou cestou, a dodal, že Moskva vlani v decembri predložila NATO a USA návrh dohôd o zárukách bezpečnosti, ale druhá strana "zásadné požiadavky" Ruska odignorovala.