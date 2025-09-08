< sekcia Zahraničie
Diplomatické zdroje: Berlín a Paríž žiadajú uvalenie sankcií na Lukoil
Európska komisia diskutuje s členskými štátmi EÚ o 19. balíku sankcií voči Rusku od začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022.
Autor TASR
Brusel 8. septembra (TASR) - Nemecko a Francúzsko sa snažia dosiahnuť, aby sa najnovšie sankcie EÚ súvisiace s vojnou na Ukrajine vzťahovali na ruskú ropnú spoločnosť Lukoil, uviedli v pondelok diplomati pod podmienkou anonymity. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Európska komisia diskutuje s členskými štátmi EÚ o 19. balíku sankcií voči Rusku od začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022. Berlín a Paríž v spoločnom návrhu žiadali zaradenie Lukoilu na čiernu listinu spolu s jej dcérskou obchodnou firmou Litasco, upresnili diplomati.
Obe krajiny požadujú, aby sa sankcie zamerali na rafinérie v tretích krajinách, ktoré sa podieľajú na vývoze ruskej ropy do EÚ či na spoločnosti obchodujúce s ruskou ropou, uviedli diplomati. Takisto zaznela výzva na sprísnenie sankcií voči subjektom mimo Ruska, ktoré pomáhajú Moskve pri obchádzaní sankcií vrátane obmedzení voči ďalším bankám. Predstavitelia EÚ zdôrazňujú, že diskusia o sankciách je v počiatočnom štádiu a preto zatiaľ nie je zrejmé, ktoré návrhy sa dostanú do konečného znenia. Sankcie musia podporiť všetky krajiny EÚ, pričom by sa v tomto prípade pravdepodobne stretli s nesúhlasom Maďarska, píše AFP.
Vyslanec EÚ pre sankcie David O'Sullivan v pondelok rokoval so Spojenými štátmi, keďže európski spojenci Washingtonu vyjadrili nádej, že presvedčia amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby uvalil sľubované sankcie voči Rusku.
Washington je pripravený „zvýšiť tlak“ na Rusko, ale Európa musí konať, aby skutočne prinútila Moskvu k rokovaniam o prímerí, povedal minister financií USA Scott Bessent. Trump pohrozil sankciami krajinám, ktoré kupujú ruskú ropu, s cieľom odrezať kľúčový zdroj financovania vojny ruského prezidenta Vladimira Putina, no zatiaľ uvalil takzvané sekundárne sankcie iba na Indiu.
