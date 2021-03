Diplomatické zdroje: Členské štáty EÚ schválili sankcie voči Rusku

Brusel 1. marca (TASR) - Členské štáty EÚ v pondelok schválili uvalenie sankcií na štyroch vysokopostavených ruských predstaviteľov z oblasti súdnictva a práva v súvislosti so zadržaním a následným uväznením kritika Kremľa Alexeja Navaľného. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na diplomatické zdroje.



Sankcie sa budú podľa zdrojov, ktoré nechceli byť menované, vzťahovať na šéfa ruskej Federálnej služby pre výkon trestu (FSIN) Alexandra Kalašnikova, šéfa Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie (Sledkom) Alexandra Bastrykina, generálneho prokurátora Igora Krasnova a veliteľa ruskej Národnej gardy Viktora Zolotova. Konkrétne mená budú zverejnené v oficiálnom vestníku EÚ v utorok.



Zmienená štvorica bude mať zákaz cestovať do krajín EÚ a všetok majetok týchto osôb v EÚ bude zmrazený. Ide o prvé osoby, pre ktoré bude platiť nový sankčný režim v súvislosti s porušovaním ľudských práv, ktorý EÚ zaviedla vlani v decembri, pripomína AFP.



Na uvalení ďalších sankcií proti Rusku sa dohodli ministri zahraničných vecí EÚ pred týždňom v Bruseli. Ruské ministerstvo zahraničných vecí vtedy Brusel kritizovalo, že sa opäť podriadil "disciplíne bloku a protiruským stereotypom". Moskva deklarovala, že neustále požiadavky na Navaľného prepustenie považuje za "kategoricky neprijateľné". Takéto kroky sa podľa nej v medzinárodnej praxi označujú za "zasahovanie do vnútorných záležitostí zvrchovaného štátu".



Kritika Kremľa a bojovníka proti korupcii Navaľného (44) zadržali 17. januára okamžite po návrate do Ruska z Nemecka, kde sa liečil z vlaňajšej otravy nervovoparalytickou látkou novičok. Následne ho vo februári odsúdili v dvoch procesoch - v prípade ohovárania veterána z druhej svetovej vojny i v rámci odvolacieho konania v kauze Yves Rocher, v ktorej mu súd potvrdil nepodmienečný trest väzenia. Po skrátení trestu o čas strávený vo väzbe bude Navaľnyj vo väzení dva roky a šesť mesiacov.