Diplomatickú štvrť v Rijáde uzavreli pre bližšie neurčenú hrozbu
Saudská Arábia predtým vo štvrtok oznámila, že zachytila tri strely, ktoré smerovali na jej územie.
Autor TASR
Rijád 5. marca (TASR) - Diplomati a personál veľvyslanectiev v diplomatickej štvrti saudskoarabskej metropoly Rijád boli vo štvrtok vyzvaní, aby sa ukryli v dôsledku potenciálnej, ale bližšie nešpecifikovanej hrozby. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na štyri zdroje priamo oboznámené so záležitosťou.
Bližšie podrobnosti o hrozbe zverejnené neboli a saudskoarabské štátne médiá bezprostredne nereagovali na žiadosť o komentár.
Vstup do štvrte na západnom okraji saudskoarabského hlavného mesta, kde sídli väčšina zahraničných diplomatických misií v tejto krajine, bol od štvrtkového popoludnia uzatvorený, uviedli podľa Reuters dva zdroje.
K týmto opatreniam podľa AFP dochádza v čase úderov zo strany Iránu v reakcii na americko-izraelské vojenské útoky. Teherán v rámci odvety cieli aj na veľvyslanectvá Spojených štátov v krajinách Perzského zálivu.
Saudská Arábia predtým vo štvrtok oznámila, že zachytila tri strely, ktoré smerovali na jej územie. „Tri strely s plochou dráhou letu boli zachytené a zničené pri meste al-Chardž,“ uviedlo saudskoarabské ministerstvo obrany na platforme X.
Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovaný vojenský zásah proti Iránu, pri ktorom zabili okrem iných aj najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího. Teherán odpovedal odvetnými raketovými a dronovými útokmi na Izrael a štáty Perzského zálivu, kde sa nachádzajú americké základne.
