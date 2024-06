Diplomatický zdroj: Putin čoskoro navštívi Severnú Kóreu a Vietnam

Moskva 10. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin navštívi v nasledujúcich týždňoch Severnú Kóreu a Vietnam. S odvolaním sa na diplomatický zdroj to uviedol v pondelok ruský denník Vedomosti, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Podľa denníka by mohol šéf Kremľa navštíviť Vietnam už v júni, pravdepodobne hneď po návšteve Severnej Kórey. Ruský veľvyslanec v Severnej Kórei Alexandr Macegora pre Vedomosti potvrdil, že Putinova návšteva Pchjongjangu sa už aktívne pripravuje.



Severokórejský líder Kim Čong-un navštívil Rusko vlani v septembri, aby rokoval s Putinom. Kremeľ pritom uviedol, že Rusko chce budovať s KĽDR partnerstvo vo všetkých smeroch, no dátum Putinovej návštevy zatiaľ nepotvrdil.



Rusko posilnilo svoje vzťahy so Severnou Kóreou a inými krajinami nepriateľskými voči Spojeným štátom, ako je napríklad Irán, po začiatku vojny na Ukrajine. Invázia Ruska do susedenej Ukrajiny totiž výrazne zhoršila vzťahy Moskvy so Západom.



Spojené štáty a Ukrajina začiatkom roka Rusko obvinili z toho, že na Ukrajine používa balistické rakety krátkeho dosahu, ktoré mu dodal Pchjongjang. Rusko to však podľa Reuters ani nepotvrdilo ani nevyvrátilo.



Podľa denníka Vedomosti bude Putin s Kimom pravdepodobne rokovať aj o tom, či do Ruska prídu pracovať severokórejskí občania. V Rusku je totiž pre vojnu na Ukrajine nedostatok pracovných síl, keďže stovky tisíce ruských mužov bojujú buď na Ukrajine alebo z Ruska ušli, aby sa vyhli prípadnej mobilizácii.



Putin doteraz navštívil Severnú Kóreu iba jedenkrát, a to v roku 2000 počas svojho prvého funkčného obdobia.