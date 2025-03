Dire Straits pridáva k jubilejnej edícii Brothers in Arms live záznam

Londýn 25. marca (TASR) - Pri príležitosti 40. výročia vydania albumu Brothers in Arms vychádza jeho jubilejná edícia. Album je rozšírený o doteraz nezverejnený záznam z vystúpenia britskej skupiny Dire Straits na svetovom turné v americkom meste San Antonio v roku 1985. Rozšírená verzia tohto mimoriadne úspešného albumu vyjde 16. mája 2025.



Komplet obsahuje 28-stranovú knižku s novými poznámkami a rozhovormi s členmi skupiny Markom Knopflerom, Johnom Illsleym a Guyom Fletcherom. Reedícia má podobu troch CD (pôvodný album plus dva disky s koncertným záznamom) a piatich vinylových platní. Obal albumu má alternatívnu grafickú podobu.



Kapela, ktorá vznikla v Londýne v roku 1977, debutovala o rok neskôr eponymne nazvaným albumom. Svetovú slávu si vydobyla práve svojím piatym štúdiovým počinom Brothers in Arms, ktorý vyšiel 17. mája 1985. Album sa nahrával od 2. novembra 1984 do 31. marca 1985 v štúdiách na karibskom ostrove Montserrat (zámorské územie Spojeného kráľovstva) a v New Yorku. Pochádzajú z neho hitové single So Far Away, Walk of Life, Brothers in Arms, Your Latest Trick a americkú rebríčkovú jednotku Money for Nothing.



Najslávnejšiu skladu Dire Straits sprevádzal prelomový počítačovo animovaný videoklip, ktorý sa stal senzáciou rozbiehajúcej sa hudobnej stanice MTV. V piesni Money For Nothing ako spevák hosťuje v jej záver Sting.



Album znamenal pre skupinu výrazný komerčný prelom, dodnes sa z neho predalo vyše 30 miliónov kusov. Bol to prvý album v histórii, ktorého sa predalo viac ako milión kópií na formáte kompaktného disku (CD).



Bonusový materiál obsahuje záznam koncertu v americkom meste San Antonio zo 16. augusta 1985. Zaujímavosťou je, že skupina v rámci tohto turné, ktoré trvalo od 25. apríla 1985 do 26. apríla 1986, odohrala 16. mája 1985 koncert aj v bývalom Československu (Brno, Futbalový štadión Za Lužánkami), ako aj niekoľko vystúpení v bývalej Juhoslávii (Split, Belehrad, Záhreb, Ľubľana). Turné malo celkovo 248 zastávok.