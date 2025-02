Londýn 6. februára (TASR) - Argentínsko-izraelský dirigent Daniel Barenboim oznámil, že má Parkinsonovu chorobu. Zdravotný stav 82-ročného hudobníka sa už niekoľko rokov zhoršuje a v januári 2023 odstúpil z funkcie generálneho hudobného riaditeľa Berlínskej štátnej opery.



Hoci je čoraz slabší, naďalej príležitostne vystupuje ako dirigent - naposledy v Londýne so svojím súborom West-Eastern Divan Orchestra na letnom festivale Proms 2024 a potom v novembri v londýnskej Royal Festival Hall.



"Viem, že mnohí ľudia sa obávajú o moje zdravie, a veľmi ma dojala podpora, ktorej sa mi dostalo počas uplynulých troch rokov. Dnes by som sa chcel podeliť o informáciu, že mám Parkinsonovu chorobu," uviedol Barenboim vo štvrtkovom vyhlásení, z ktorého cituje denník The Guardian.



"Do budúcnosti si plánujem zachovať čo najviac pracovných záväzkov. Ak nebudem môcť vykonávať činnosť, bude to preto, že mi to nedovolí zdravotný stav. Ako vždy, West-Eastern Divan Orchestra považujem za svoju najdôležitejšiu zodpovednosť. Je pre mňa dôležité zabezpečiť jeho dlhodobú stabilitu a rozvoj," uviedol.



Barenboim, ktorý sa narodil v Argentíne židovským rodičom, založil orchester v roku 1999 s palestínsko-americkým akademikom Edwardom Saidom. Orchester so sídlom v Seville tvoria hudobníci z krajín španielskeho sveta a Blízkeho východu - Egypťania, Iránci, Izraelčania, Jordánci, Libanonci, Palestínčania, Sýrčania a Hispánci.



Hudobník je celoživotným zástancom dvojštátneho riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu a častým kritikom politiky izraelskej vlády. "S orchestrom nemôžete dosiahnuť mier, ale môžete vytvoriť podmienky pre porozumenie a prebudiť zvedavosť každého jednotlivca, aby počúval rozprávanie toho druhého," povedal Barenboim v rozhovore z roku 2008. "Súbor bol koncipovaný ako projekt proti ignorancii. Je absolútne nevyhnutné, aby ľudia pochopili, čo si myslí a cíti ten druhý - bez toho, aby s tým museli súhlasiť," dodal.



"Budem pokračovať vo vedení orchestra, kedykoľvek mi to zdravie dovolí. Zároveň sa budem aktívne podieľať na tom, aby mal súbor aj v budúcnosti možnosť spolupracovať s ďalšími vynikajúcimi dirigentmi," zdôraznil Barenboim.



Držiteľ niekoľkých cien Grammy sa preslávil ako fenomenálny mladý klavirista. Neskôr sa ako tínedžer presťahoval do Izraela a stal sa popredným dirigentom.