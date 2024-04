Mladí Európania sa môžu opäť hlásiť o preukazy na cestovanie zadarmo

Brusel 16. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok spustila posledné kolo podávania prihlášok v rámci iniciatívy DiscoverEU. Skončí sa v utorok 30. apríla a umožní tisíckam mladých ľudí cestovať po Európe vlakom zadarmo, informuje spravodajca TASR.



EK spresnila, že k dispozícii je 35.500 cestovných poukazov. Mladí ľudia, ktorí sa narodili v období od 1. júla 2005 do 30. júna 2006 po zvládnutí testu s piatimi otázkami o EÚ a jednou ďalšou otázkou na Európskom portáli pre mládež môžu získať bezplatný železničný lístok. Vďaka nemu môžu cestovať po Európe až 30 dní od 1. júla 2024 do 30. septembra 2025.



Výzva v rámci Európskeho týždňa mládeže je otvorená pre žiadateľov z EÚ a krajín pridružených k programu Erasmus+ vrátane Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Severného Macedónska, Srbska a Turecka.



Držitelia cestovných lístkov môžu využiť aj Kultúrnu trasu DiscoverEU, ktorá je iniciatívou Európskeho roka mládeže 2022 a kombinuje rôzne kultúrne destinácie. Môžu navštíviť Európske hlavné mestá kultúry, ktoré sú na zozname svetového dedičstva UNESCO, lokality so značkou "Európske dedičstvo" alebo lokality so značkou "Access City Award" (mestá prístupnejšie pre všetkých).



Účastníci dostanú aj zľavovú kartu s viac ako 40.000 možnosťami zliav na verejnú dopravu, kultúru, ubytovanie, stravovanie, šport a iné služby v oprávnených krajinách.



Sociálne začlenenie je najvyššou prioritou programu Erasmus+, takže účastníci so zdravotným postihnutím alebo zdravotnými problémami dostávajú podporu na svojej ceste. Pre mladých ľudí z najvzdialenejších regiónov, zámorských krajín a území, odľahlých oblastí a ostrovov sú k dispozícii osobitné opatrenia pre cestovanie lietadlom alebo loďou.



Komisia spustila iniciatívu DiscoverEU v júni 2018 a odvtedy sa o 284.000 dostupných cestovných poukazov uchádzalo viac ako jeden milión mladých ľudí.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)