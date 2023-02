DiscoverEU ponúka ďalších 35 tisíc preukazov na cestovanie pre mladých

Brusel 15. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že od stredy 15. marca do stredy 29. marca spustí jarnú výzvu DiscoverEU. Vďaka nej získa 35.000 mladých Európanov možnosť zadarmo preskúmať Európu a jej bohaté kultúrne dedičstvo. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia pripomenula, že výzva je otvorená pre 18-ročných žiadateľov zo všetkých členských štátov EÚ a krajín zapojených do tohto programu. Stačí sa prihlásiť na Európskom portáli pre mládež (https://youth.europa.eu/discovereu_en) a odpovedať na päť otázok, aj na "vyraďovaciu" otázku.



Úspešní uchádzači narodení medzi 1. júlom 2004 a 30. júnom 2005 budú môcť 30 dní v období od 15. júna 2023 do 30. septembra 2024 cestovať po Európe. Mládež, ktorá dovŕši 18 rokov v druhom polroku budúceho roka sa môže prihlásiť v ďalšom kole v októbri 2023.



Eurokomisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová v správe pre médiá vyjadrila radosť, že na rok 2023 sa podarilo sprístupniť celkovo 70.000 cestovných lístkov a 18-roční ľudia dostanú šancu zažiť EÚ "na vlastnej koži".



DiscoverEU je súčasťou programu Erasmus+ a môžu sa doň prihlásiť aj účastníci z Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Severného Macedónska, Srbska a Turecka.



Od roku 2018 v doterajších šiestich kolách podávania žiadostí takmer 754.000 mladých Európanov požiadalo o 165.000 cestovných preukazov. Pred rokom, po výzve z apríla 2022, využilo možnosť zadarmo spoznávať Európu 429 Slovákov, pričom záujem prejavilo 451.