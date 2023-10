DiscoverEU ponúka mladým Európanom cestovanie zadarmo po Európe

Brusel 4. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu otvorila jesennú výzvu iniciatívy DiscoverEU, vďaka ktorej 36.000 mladých Európanov získa bezplatný cestovný poukaz na spoznávanie Európy. Informuje o tom spravodajca TASR.



Podávanie prihlášok sa začalo v stredu o 12.00 hodine SELČ a potrvá do stredy 18. októbra rovnako o 12.00 hodine. Pre získanie cestovného poukazu musia mladí ľudia podať prihlášku na Európskom portáli pre mládež a odpovedať na päť kvízových a jednu náhodnú otázku.



Úspešní uchádzači narodení medzi 1. januárom 2005 a 31. decembrom 2005 budú môcť od 1. marca 2024 do 31. mája 2025 stráviť až 30 dní cestovaním po Európe. Do výzvy sa môžu zapojiť uchádzači z EÚ a krajín pridružených k programu Erasmus+ (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Severné Macedónsko, Srbsko a Turecko).



Projekt sa začal v roku 2022 počas Európskeho roka mládeže a mladí cestovatelia v rámci iniciatívy DiscoverEU môžu navštíviť Európske hlavné mestá kultúry, destinácie zaradené do prestížneho zoznamu svetového dedičstva UNESCO či miesta "Európskeho dedičstva" alebo sa zastaviť v mestách s ocenením "Access City" (prístupnosť pre všetkých bez ohľadu na vek, mobilitu alebo schopnosti).



Budú môcť využívať zľavovú kartu, ktorá umožní prístup k viac ako 40.000 zľavám na verejnú dopravu, kultúrne podujatia, ubytovanie, stravovanie, športové aktivity a iné služby.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)