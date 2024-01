Ruský disident Kara-Murza bude do konca mája v trestnej cele

Moskva 30. januára (TASR) - Ruského opozičného politika a novinára Vladimira Kara-Murzu previezli do iného väzenia v meste Omsk na Sibíri a vzápätí ho umiestnili do jednomiestnej trestnej cely s najprísnejším režimom.



Podľa utorkovej správy agentúry Reuters o tom Kara-Murza informoval svoju právničku Mariju Ejsmontovú.



Kara-Murza bol donedávna v omskej väznici IK-6. Minulý piatok bol však predvolaný na pohovor za údajne závažné porušenie väzenského poriadku. Ako Kara-Murza povedal svojej právničke, dopustil sa ho, keď sa v cele nepostavil, hoci príkaz "Vstaň!" ani nezaznel.



Väzenská komisia následne rozhodla, že Kara-Murza pôjde za trest do cely s najprísnejšou formou izolácie od ostatných väzňov - v Rusku sa označujú za cely typu EPKT.



Kara-Murza na margo tohto rozhodnutia ironicky poznamenal, že si takto zrejme má prestať myslieť, že "život je med lízať".



V trestnej cele bude Kara-Murza štyri mesiace - do 26. mája. Doba izolácie sa môže zmeniť, ak dozorcovia konštatujú u Kara-Murzu ďalšie údajné prehrešky voči väzenskému poriadku.



Cela typu EPKT je v podstate obvyklá väzenská cela. Práva tam umiestnených odsúdených sú však v porovnaní s "bežnými" väzňami nápravného zariadenie ešte viac obmedzené. Cely typu EPKT nemajú všetky väzenské tábory, preto väzňov často prevážajú do iných väzníc.



Kara-Murza, ktorý po rozpútaní vojny na Ukrajine loboval za sankcie Západu proti Rusku, bol vlani v apríli odsúdený na 25 rokov za vlastizradu a ďalšie obvinenia. Samotný Kara-Murza svoju vinu odmieta a svoje stíhanie prirovnáva k stalinistickej fraške.



Do väznice IK-6 v Omsku Kara-Murzu z Moskvy, kde bol vo vyšetrovacej väzbe, previezli v októbri 2023. Odvtedy mu vedenie väznice opakovane nariaďovali pobyt na samotke v trestnej cele. Opakovanie tohto trestu vedeniu väznice súčasne poslúžilo ako dôvod označiť Kara-Murzu za notorického porušovateľa väzenského poriadku a následné sprísnenie podmienok na výkon trestu.