Nedela 22. marec 2026
Diskriminácia je v Európe hlkoboko zakorenená, tvrdí Mouaová

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Autor TASR
Amsterdam 22. marca (TASR) - Štrukturálny rasizmus zostáva hlboko zakorenený v celej Európe a inštitúcie sa musia vysporiadať s jeho koloniálnym dedičstvom, uviedla v sobotu koordinátorka Európskej únie pre boj proti rasizmu Michaela Mouaová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Údaje Agentúry EÚ pre základné práva (FRA) ukazujú, že takmer polovica ľudí afrického pôvodu v bloku zažila diskrimináciu, zatiaľ čo mnohí čelia prekážkam v práci, a to aj napriek tomu, že majú univerzitné tituly, upozornila.

Odstránenie zakorenených nerovností je nevyhnutné pre demokraciu, povedala Mouaová na sympóziu o rasizme v holandskom Amsterdame.

„Rasizmus nie je pozostatkom minulosti. Je to živá štruktúra. Pre mnohých z nás je veľmi hmatateľný. Cítime a vnímame naliehavosť, najmä v týchto politických časoch,“ upozornila s tým, že kľúčové je efektívnejšie zozbieranie údajov, keďže členské štáty EÚ sa stále značne líšia v zbere informácií o rase a etnickej príslušnosti.

Mouaová ďalej uviedla, že cieľom novej stratégie EÚ proti rasizmu je sprísniť presadzovanie existujúcich zákonov, posilniť národné akčné plány a riešiť rasizmus vo verejnej správe.

Stratégia, ktorá bola prijatá v januári tohto roka, vyvolala kritiku zo strany mimovládnych organizácií, píše Reuters. Európska sieť proti rasizmu uviedla, že neponúkla skutočný záväzok k náprave škody alebo náprave pretrvávajúcich dôsledkov európskej histórie.
