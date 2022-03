Disney, Sony Pictures a Warner Bros prerušili uvádzanie filmov v Rusku

New York 1. marca (TASR) - Americké filmové spoločnosti Disney, Sony Pictures a Warner Bros pozastavujú uvádzanie svojich filmov v kinách v Rusku. Nasledujú tak príklad iných veľkých firiem, ktoré sa rozhodli stiahnuť sa z Ruska po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin minulý týždeň – 24. februára – vydal rozkaz na inváziu na územie susedného štátu. V noci na utorok o tom informovala agentúra AFP.



"Vzhľadom na nevyprovokovanú inváziu na Ukrajinu a dramatickú humanitárnu krízu pozastavujeme uvádzanie kinofilmov v Rusku, vrátane pripravovaného filmu Turning Red od Pixaru," uviedlo štúdio Disney vo svojom vyhlásení.



Dodalo, že ďalšie rozhodnutia budú závisieť od vývoja situácie. Nateraz Disney – vzhľadom na rozsah vznikajúcej utečeneckej krízy – pracuje s partnermi z mimovládnych organizácií na poskytovaní pomoci vojnovým utečencom.



Spoločnosť Sony Pictures tiež uviedla, že pozastaví plánované filmové premiéry v Rusku vrátane pripravovaného titulu Morbius.



Niekoľko hodín po oznámení rozhodnutia štúdia Disney spoločnosť Warner Bros oznámila, že pozastavuje uvedenie svojho celovečerného filmu The Batman v Rusku. Premiéra v Rusku bola naplánovaná na tento piatok.



Táto správa prišla po tom, ako streamovacia služba Netflix potvrdila, že navzdory zákonu platnému od 1. marca ruskú štátnu propagandu vysielať odmieta. Uvedená právna norma vyžaduje, aby streamovacie služby, ktoré v priebehu jedného dňa využije viac ako 100.000 používateľov, mali v ponuke 20 hlavných ruských federálnych televíznych kanálov, z ktorých mnohé vysielajú kremeľskú propagandu.



"Vzhľadom na súčasnú situáciu nemáme v pláne pridať tieto kanály do našej služby," povedal hovorca Netflixu pre magazín Hollywood Reporter.



Netflix odmietol komentovať, či mala vojna na Ukrajine vplyv na jeho plány expanzie v Rusku.



Z Ruska sa po začatí invázie na Ukrajinu stiahli už viaceré nadnárodné spoločnosti. Spoločnosti Facebook, Twitter a Microsoft podnikli v pondelok kroky na obmedzenie šírenia informácií zo spravodajských kanálov pridružených k ruskej vláde.



Pre ešte drastickejší krok sa rozhodli britské ropné spoločnosti BP a Shell, ktoré oznámili, že sa zriekajú svojich podielov v spoločných projektoch s ruskými ropnými gigantmi.