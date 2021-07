Dispečer, ktorý komunikoval s posádkou lietadla s Pratasevičom, zmizol

Minsk 28. júla (TASR) - Dispečer letovej prevádzky Oleg Galegov, ktorý z letiska v Minsku pravdepodobne komunikoval s posádkou lietadla spoločnosti Ryanair na linke Atény-Vilnius a stal sa jedným z aktérov kauzy novinára Ramana Prataseviča, odcestoval z Bieloruska.



S odvolaním sa na dispečerových kolegov o tom informoval bieloruský spravodajský web Naša Niva.



Podľa tohto zdroja Galegov opustil Bielorusko aj s rodinou ešte niekedy začiatkom júla. Jeho kolegovia nevylúčili, že mohol odcestovať za príbuznými do Gruzínska.



Galegov pracuje v dispečerskej službe od roku 2010. Začiatkom júla mal po dovolenke nastúpiť do služby, ale do práce vôbec neprišiel.



Spravodajský web Nexta napísal, že v snahe získať nejaké informácie kolegovia otvorili Galegovovu skrinku v spoločných šatniach na letisku, kam si odkladal osobné veci a oblečenie, ale našli ju prázdnu.



Jeden z kolegov dispečera povedal, že Galegova nie je možné kontaktovať ani prostredníctvom sociálnych sietí, pretože si tam vymazal účty. Rovnako postupovala aj jeho manželka Anna. Kolegovia sa domnievajú, že po kauze s Pratasevičom Galegov "pre istotu radšej" zmizol.



Zástupca generálneho riaditeľa spoločnosti Belaeronavigacija Ivan Herlovski pre web Naša Niva uviedol, že Galegov je od júna na dovolenke a spoločnosť "o jeho prepustení nič nevie".



Prípad dispečera Galegova súvisí s núteným pristátím lietadla spoločnosti Ryanair v máji tohto roka na letisku v Minsku. Oficiálne sa tak stalo pre nahlásenie bomby na palube, ktoré sa však ukázalo byť falošné. V lietadle sa nachádzal novinár a aktivista Raman Pratasevič so svojou priateľkou Sofiou Sapegovou, ktorých po pristátí v Minsku zadržali.



Zadržanie páru vyvolalo pobúrenie medzinárodného spoločenstva, pričom Európska únia reagovala aj uvalením rozsiahlych, nových ekonomických sankcií na Bielorusko.



Pratasevič je momentálne v domácom väzení, v ktorom pred niekoľkými dňami poskytol rozhovor málo známemu litovskému bulvárnemu denníku Vakaro žinios.



Podobne ako v interview pre bieloruskú štátnu televíziu ANT zo začiatku júna, aj tentoraz Pratasevič hovoril o konfliktoch a problémoch v komunite prívržencov bieloruskej opozície žijúcich momentálne v zahraničí.



Poukázal aj na to, aké drahé bývanie majú lídri opozície v zahraničí, hovoril o zdrojoch financovania opozičných politikov a aktivistov na úteku, ale aj o sporoch o finančné toky i o želaní vyvolať opozície opäť v Bielorusku nepokoje. O bieloruskom prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi sa Pratasevič v rozhovore pre litovský denník znovu vyjadroval s veľkým rešpektom.



Pre časť prívržencov opozície sú takéto Pratasevičove vyjadrenia sklamaním, iní sú presvedčení o tom, že tieto rozhovory sú zmanipulované a vynútené.