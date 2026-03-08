Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Distribúcia paliva v Teheráne sa dočasne zastavila po útokoch

Guvernér Mohammad Sádek Motamediján dodal, že problém sa rieši.

Teherán 8. marca (TASR) - Distribúcia paliva v iránskom hlavnom meste bola prerušená po útokoch USA a Izraela na ropné sklady v Teheráne a jeho okolí. TASRr o tom píše podľa agentúry AFP.

„Z dôvodu poškodenia siete dodávky paliva bola distribúcia dočasne prerušená,“ citovala oficiálna tlačová agentúra IRNA teheránskeho guvernéra Mohammada Sádeka Motamedijána. „Problém sa rieši,“ dodal.
