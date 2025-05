Distribúciu pomoci v Pásme Gazy sprevádzal chaos

Tel Aviv 27. mája (TASR) - Chaos sprevádzal druhý deň prerozdeľovania humanitárnej pomoci pre Palestínčanov v Pásme Gazy, ktoré má na starosti novovzniknutá nadácia podporovaná Spojenými štátmi a Izraelom. Do jej centier v utorok vtrhli stovky ľudí, prerazili aj ploty. Izraelskí vojaci v reakcii vypálili varovné výstrely, informovala agentúra AP.



Takmer tri mesiace trvajúca izraelská blokáda spôsobila v Pásme Gazy vážny nedostatok potravín a liekov. Humanitárna pomoc začína prichádzať len postupne a navyše v situácii, keď Izrael stupňuje svoju ofenzívu, ktorej cieľom je úplná eliminácia militantného hnutia Hamas



Humanitárna nadácia pre Pásmo Gazy (GHF), vytvorená začiatkom tohto roka, iba minulý týždeň oznámila, že čoskoro začne pracovať priamo na mieste. V utorok popoludní uviedla, že od pondelka rozdala približne 8000 škatúľ s potravinami, čo zodpovedá približne 462.000 porciám jedla.



Do jedného z jej stredísk zriadených v meste Rafah na juhu Pásma Gazy podľa izraelských médií v jednom momente vtrhli stovky Palestínčanov, čo prinútilo tím GHF stiahnuť sa. Z vrtuľníkov vypálili izraelskí vojaci mimo strediska varovné výstrely, uviedla neskôr armáda.



„Stál som v rade na mieste distribúcie pomoci v Rafahu spolu so stovkami občanov a zrazu sa tam začalo tlačiť veľké množstvo ľudí,“ priblížil pre AFP jeden z vysídlených obyvateľov Gazy. Niektorí sa podľa neho snažili vziať si pomoc napriek výstrelom.



GHF tvrdila, že niekoľkohodinové meškanie v jednom z jej stredísk spôsobila blokáda zavedená Hamasom, ktorý nový mechanizmus distribúcie pomoci kritizoval a utorkový incident označil za zlyhanie.



Izraelská vláda chce, aby GHF zodpovedala za prerozdeľovanie dodávok humanitárnej pomoci aj v budúcnosti. Nový mechanizmus má podľa nej za cieľ zabrániť Hamasu zmocniť sa týchto humanitárnych dodávok. Štyri distribučné strediská na juhu a v strede Pásma Gazy plánuje Izrael využiť na to, aby obišiel organizácie OSN a iné medzinárodné humanitné agentúry.



GHF je podľa AFP terčom obvinení, že pomáha Izraelu napĺňať jeho vojnové ciele, neberie dostatočný ohľad na Palestínčanov, obchádza OSN a nedodržiava humanitárne zásady.