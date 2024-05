Distribútor z českej metanolovej kauzy je na slobode

Praha 21. mája (TASR) - Jiří Vacula, ktorý v roku 2012 v Česku distribuoval smrtiaci metanol, bol prepustený na slobodu. Z 15-ročného trestu si odpykal viac než dve tretiny. Na základe stanice ČT24 informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Vacula v rozhovore pre televíziu uviedol, že sa tým doteraz trápi a ak by mohol vrátiť čas, určite by sa zachoval inak. Za mrežami zostávajú "miešači" jedovatej zmesi Slovák Rudolf Fian a Čech Tomáš Křepela, ktorí boli pred desiatimi rokmi odsúdení na doživotie.



Takzvaná metanolová aféra Českom otriasla v roku 2012. Po konzumácii kontaminovaného alkoholu vtedy zomreli desiatky ľudí a mnohí ďalší sa priotrávili s trvalými následkami.



Křepela aj Fian boli usvedčení z trestného činu všeobecného ohrozenia. V texte právoplatného rozsudku sa uvádza najmenej 117 otrávených ľudí, z ktorých najmenej 38 zomrelo. Obaja sa opakovane pokúšali o zmiernenie trestu, avšak neúspešne.



Křepela podľa súdu v roku 2012 zaobstaral 5000 litrov metylalkoholu a pomohol Fianovi namiešať 10.000 litrov kontaminovanej zmesi, ktorá obsahovala i bežný etanol. Ďalšie osoby sa potom podieľali na distribúcii smrtiaceho "koktailu" po celej ČR. Celá namiešaná dávka by podľa ČT24 zabila 160.000 ľudí. Doteraz sa z nej 2000 litrov nenašlo.



Odsúdení sa inšpirovali ziskami liehovej mafie, ktorá bohatla na výrobe nezdaneného alkoholu. Pri výrobe ale urobili fatálnu chybu a do obehu poslali jedovatý metanol. Došlo aj k vyhláseniu prohibície. Tá definitívne skončila v októbri 2013, po viac než roku od vypuknutia kauzy. Spravodajská televízia podotkla, že kauza zmenila pomery na trhu s alkoholom, ktorý je odvtedy pod prísnejšou kontrolou.











spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová