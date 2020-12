Divadlá a kiná vo Francúzsku zostávajú zavreté, umelci protestujú

Paríž 15. decembra (TASR) - Tisíce ľudí pracujúcich vo Francúzsku v divadelnom a kinematografickom priemysle sa v utorok zišli v Paríži na demonštrácii proti dlhodobému zatvoreniu ich zariadení z dôvodu pandémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2. Informoval o tom spravodajský portál France Info.



Francúzsko od utorka zrušilo čiastočné obmedzenia mobility platné od 30. októbra, naďalej však - najmenej do 7. januára - platí zákaz vychádzania od 20.00 h do 06.00 h, pretože počet infikovaných zostáva stále vysoký.



Divadlá, kiná a iné kultúrne zariadenia spolu s barmi a reštauráciami zostanú počas vianočných a novoročných sviatkov tiež zatvorené.



Francúzska vláda minulý týždeň oznámila ďalší balík podpory pre kultúrny sektor vo výške 35 miliónov eur. Napriek tomu demonštranti, ktorí sa v utorok zišli na Námestí Bastily v centre Paríža, vyjadrili obavy, že veľa pracovných miest krízu neprežije.



Scénický dizajnér Thibault Sinay na margo tejto pomoci uviedol, že vláda síce avizuje "veľké peniaze, ale v prípade divadelných produkcií a projektov žiadne peniaze prichádzať nevidíme. Je to pre nás skutočne ťažké".



Agentúra AP pripomenula, že francúzske divadlá a kiná sú tento rok pre pandémiu zatvorené už druhýkrát - prvý raz sa tak stalo od marca do júna počas prvej vlny, keď bol vo Francúzsku striktne obmedzený pohyb ľudí i ekonomické aktivity.



Véronique Bellinová, zástupkyňa riaditeľa divadla Montreuil na východnom predmestí Paríža, upozornila, že vláda v rámci uvoľňovania reštrikcií povolila otvorenie kostolov, pričom ľudia za rovnakých podmienok nemôžu chodiť do kín alebo divadiel.



Francúzske úrady informovali, že počas minulého týždňa zaregistrovali denne viac ako 10.000 nových potvrdených prípadov infekcie koronavírusom nového typu. V pondelok nemocnice hlásili ďalších 372 úmrtí na chorobu COVID-19, čím celkový počet obetí sa zvýšil na viac ako 58.000.



V snahe predísť tretej vlne pandémie v januári 2021 vedecká rada, ktorá je poradným orgánom vlády, odporučila tým ľuďom, ktorí chcú Vianoce prežiť so širšou rodinou, aby boli týždeň predtým v izolácii. Upozornila tiež na možnosť dať sa testovať ešte pred Štedrým dňom.