Divadlo v Mariupole úplne zbombardovali. Pred budovou bol nápis 'deti'

Kyjev 17. marca (TASR) - V divadle v meste Mariupol, ktoré podľa Ukrajiny v stredu zbombardovali ruské sily, sa ukrývalo viac ako tisíc ľudí. Uviedla to tamojšia mestská rada, z vyhlásenia ktorej citovala agentúra AFP pripomínajúca, že počet obetí tohto bombardovania dosiaľ stále nie je známy.



Satelitné snímky americkej spoločnosti Maxar Technologies zhotovené pred pár dňami zachytili z výšky jasne čitateľný nápis "DETI", ktorý bol vyrytý do zeme vedľa oboch strán budovy.



Starosta Mariupolu Vadym Bojčenko označil útok za "strašnú tragédiu". "Jediné slovo, ktoré by opísalo, čo sa dnes stalo, je genocída, genocída nášho národa, nášho ukrajinského ľudu," povedal. Zároveň však vyjadril vieru v to, že "raz príde deň", keď sa Mariupol pozviecha a "povstane z ruín".



Ruské ministerstvo obrany zbombardovanie divadla poprelo, pričom uviedlo, že budovu zničil výbuch, ktorý zapríčinil ukrajinský "ultraradikálny prápor Azov". Rezort tiež uviedol, že v budove divadla sa mohli nachádzať civilisti zobratí za rukojemníkov, približuje agentúra AFP. Agentúra pripomína, že Moskva rovnaký prápor obvinila už z minulotýždňového bombardovania mariupolskej pôrodnice.



Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba označil bombardovanie divadla za "ďalší strašný vojnový zločin" a dodal, že jeho budova je úplne zničená. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakcii na tento útok uviedol, že Ukrajinci majú "zlomené srdcia". Obliehanie Mariupolu zároveň prirovnal k blokáde Leningradu počas druhej svetovej vojny.