Diviak Putin dostal nové meno aj z úcty k ukrajinským utečencom

Berlín 20. apríla (TASR) - Zvernica v prírodnej rezervácii Waldhaus Mehlmeisel v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko premenovala diviaka pôvodom z Ruska, ktorý sa volal Putin. Kanec dostal nové meno Eberhofer po fiktívnej postave policajta z obľúbenej bavorskej knižnej série. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.



"Naša zvernica má dobrý imidž a ten bol týmto menom poškodený," povedal prevádzkovateľ Eckard Mickisch v spojitosti s týmto krokom.



Diviak ruského pôvodu dostal meno po ruskom prezidentovi ešte pred príchodom do zvernice. Po invázii na Ukrajinu sa však prevádzkovateľ rozhodol zmeniť meno zvieraťa aj z úcty k ukrajinským utečencom, ktorí museli opustiť svoje domovy a ktorí majú bezplatný vstup do rezervácie, priblížil Mickisch.



"Počas každodenných prehliadok so sprievodcom je každé zviera z našej čriedy divých svíň predstavené menom. Rovnako aj tento špeciálny kanec. Prevádzkovateľovi Mickischovi však behá mráz po chrbte, keď vysloví meno Putin a preto dospel k záveru, že žiadna sviňa si nezaslúži meno tejto neľudskej hnusoby. Putinovo meno musí zmiznúť," napísala rezervácia Waldhaus Mehlmeisel na sociálnej sieti Facebook, keď v marci oznamovala spustenie hlasovania o novom mene pre zviera pôvodom z Ruska. Do užšieho výberu sa dostali aj mená Zelenskyj alebo Kličko.



Šéf zvernice však nechcel celú záležitosť "ešte viac politizovať" a preto meno ukrajinského prezidenta a starostu Kyjeva vylúčili. Celkovo prišlo od užívateľov internetu takmer 3000 návrhov na nové meno. Najviac hlasov napokon získal Eberhofer.



Zhruba 200 kilogramov vážiaceho kanca oficiálne premenovali počas utorňajšej ceremónie, ktorú moderoval kabaretiér Hannes Ringlstetter. Návrh premenovať zviera na Eberhofer vzišiel z jeho zábavného programu, ktorý vysiela nemecká verejnoprávna televízia BR.