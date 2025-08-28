Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 28. august 2025
< sekcia Zahraničie

Divoká policajná naháňačka v Bavorsku: Vyžiadala si zranených

.
Na snímke nemecké policajné autá. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Mužovi sa napriek tomu, že polícia na jeho auto aj strieľala a zasiahla jednu z pneumatík, spočiatku darilo unikať pred zadržaním, píše DPA.

Autor TASR
Mníchov 28. augusta (TASR) - Dvaja policajti utrpeli ľahšie zranenia počas naháňačky, ku ktorej došlo v stredu v spolkovej krajine Bavorsko na juhu Nemecka. Jej výsledkom bolo aj poškodenie niekoľkých policajných vozidiel, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

Naháňačka sa začala po tom, čo 46-ročný vodič ušiel pred dopravnou kontrolou, spresnila polícia. Policajti ho následne naháňali v bavorských okresoch Weilheim-Schongau a Starnberg na dovedna šiestich služobných vozidlách. Do naháňačky sa zapojil aj policajný vrtuľník.

Mužovi sa napriek tomu, že polícia na jeho auto aj strieľala a zasiahla jednu z pneumatík, spočiatku darilo unikať pred zadržaním, píše DPA.

Počas naháňačky auto unikajúceho vodiča dvakrát kolidovalo z policajnými vozidlami. Incident nakoniec ukončili v meste Monatshausen po tom, čo vodič havaroval a nebol ďalej schopný pokračovať v jazde. Z naháňačky vyviazol bez zranení.

Po zadržaní bol vodič vzatý do väzby a čelí niekoľkým obvineniam, dodáva nemecká agentúra.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb