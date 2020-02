Djukanovič: Čierna Hora potrebuje vlastnú pravoslávnu cirkev

Podgorica 14. februára (TASR) - Čierna Hora potrebuje svoju vlastnú pravoslávnu cirkev, aby dokázala zabrániť zasahovaniu zo strany Srbska a upevniť si svoju identitu. Pre tlačovú agentúru AFP to v piatok povedal čiernohorský prezident Milo Djukanovič.



Jeho výrok prichádza v čase vŕšiaceho sa napätia v súvislosti s tým, kto v krajine srbské pravoslávie riadi. Čierna Hora v súčasnosti zažíva protesty, ktorých predmetom je postavenie srbskej pravoslávnej cirkvi vnútri svojich hraníc.



Dlhodobé napätie vzťahujúce sa na túto problematiku explodovalo, keď vláda v decembri prijala zákon, na základe ktorého sa môžu stať mnohé najstaršie kláštory srbskej pravoslávnej cirkvi štátnym majetkom Čiernej Hory. Dané rozhodnutie vyvolalo rozsiahle demonštrácie.



Srbská pravoslávna cirkev so sídlom v Belehrade je stále hlavným náboženským telesom v Čiernej Hore, ktorá takmer 90 rokov až do roku 2006 tvorila so Srbskom jeden štátny útvar.



Djukanovič obvinil duchovenstvo srbskej pravoslávnej cirkvi z podkopávania svojich snáh o konsolidovanie 14-ročnej nezávislosti Čiernej Hory.



"Srbská pravoslávna cirkev patrí medzi významné nástroje používané nacionalistickými ideológmi tzv. Veľkého Srbska, ktorí broja proti Čiernej Hore, jej suverenite, ako aj národnej, kultúrnej a náboženskej identite," uviedol prezident a zároveň vyzval na vytvorenie autonómnej odnože pravoslávia v Čiernej Hore.



Takýto krok by "zjednotil všetkých pravoslávnych veriacich - srbských aj čiernohorských", vysvetlil líder tejto malej jadranskej krajiny, kde sa približne tretina populácie hlási k srbskej národnosti.



Hoci nezávislá čiernohorská cirkev bola vyhlásená už začiatkom 90. rokov 20. storočia, jej vplyv a zástup vyznávačov je stále veľmi malý. Veľké pravoslávne centrá neuznávajú jej náboženskú právomoc.