Djukanovič odstúpil po porážke vo voľbách z postu predsedu strany

Podgorica 6. apríla (TASR) - Úradujúci čiernohorský prezident Milo Djukanovič odstúpil vo štvrtok z postu predsedu Demokratickej strany socialistov (DPS). Odstúpiť sa rozhodol pre drvivú porážku, ktorú utrpel v nedeľnom druhom kole prezidentských volieb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Demisiu tento 61-ročný politický veterán oficiálne podal na zasadnutí vedenia strany, ktoré ju prijalo. "Chceme, aby sa strana zbavila sťažností, že nerešpektuje posolstvo verejnosti," povedal Djukanovič novinárom po tom, ako oficiálne odstúpil. "Nevidíme v tom (demisii) žiadnu tragédiu," dodal.



Djukanoviča v druhom kole volieb porazil ekonóm Jakov Milatovič so ziskom takmer 59 percent hlasov, pričom volebná účasť dosiahla takmer 70 percent.



Djukanovič býva často označovaný ako "politický chameleón". V Čiernej Hore je kľúčovou politickou osobnosťou už od roku 1991, keď bol vymenovaný za predsedu vlády a podporovaný svojím vtedajším spojencom, bývalým srbským silákom Slobodanom Miloševičom.



So Srbskom sa však neskôr rozišiel a stal sa naopak silne prozápadne orientovaným politikom. Malú balkánsku krajinu doviedol v roku 2006 k získaniu nezávislosti (od Srbska), v roku 2012 k prístupovým rokovaniam s EÚ a v roku 2017 - napriek odporu Ruska - k získaniu členstva v NATO. Podľa kritikov však prezident a jeho strana dopustili, aby sa v Čiernej Hore rozmohli zločinnosť a korupcia. Djukanovič tieto obvinenia odmieta.



Od roku 1991 bol Djukanovič šesťkrát premiérom. Na čele DPS stál od roku 1997. Jeho porážka v prezidentských voľbách je pred predčasnými júnovými parlamentnými voľbami zlým znamením pre DPS, uvádza AFP.



DPS bola v Čiernej Hore pri moci celé desaťročia, v roku 2020 však vzhľadom na obvinenia z korupcie v parlamentných voľbách prehrala s alianciou strán, ktoré sa usilujú o užšie vzťahy so Srbskom a Ruskom. Vnútropolitická situácia v krajine je odvtedy v rozklade, čo obmedzuje snahu Čiernej Hory vstúpiť do Európskej únie.