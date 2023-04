Djukanovič po porážke vo voľbách odíde z postu predsedu DPS

Podgorica 6. apríla (TASR) - Úradujúci čiernohorský prezident Milo Djukanovič odstúpi z postu predsedu Demokratickej strany socialistov (DPS). Vo štvrtok to uviedol vysokopostavený predstaviteľ strany. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Demisiu 61-ročný politický líder oficiálne podá na štvrtkovom rokovaní vedenia strany, pretože v nedeľu v druhom kole prezidentských volieb utrpel drvivú porážku.



Pri volebnej účasti vyše 70 percent právoplatných voličov Djukanoviča porazil ekonóm Jakov Milatovič so ziskom viac ako 60 percent.



Djukanovičovi sa pripisujú zásluhy za získanie nezávislosti od Srbska v roku 2006 a aj napriek odporu Ruska v roku 2017 dostal Čiernu Horu do NATO. Podľa kritikov však prezident a jeho strana dopustili, aby sa v Čiernej Hore rozmohli zločinnosť a korupcia. Djukanovič obvinenia odmieta.



Súčasný prezident, často označovaný za "politického chameleóna", je veteránom čiernohorskej politiky. Od roku 1991 bol šesťkrát premiérom. Na čele DPS stojí od roku 1997. Jeho porážka v prezidentských voľbách je pred predčasnými júnovými parlamentnými voľbami zlým znamením pre DPS.



Inaugurácia nového prezidenta je v Podgorici naplánovaná na 21. mája.