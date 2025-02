Djurič: Srbsko je pripravené hostiť rozhovory o vojne na Ukrajine

Moskva 17. februára (TASR) - Srbsko chce prispieť k urovnaniu konfliktu na Ukrajine a je pripravené hostiť rozhovory o tejto otázke, vyhlásil v pondelok počas návštevy Moskvy srbský minister zahraničných vecí Marko Djurič. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Tanjug.



Djurič po stretnutí s ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom povedal, že Srbsko "má veľkú snahu prispieť k riešeniu tohto problému" a podľa jeho slov je krajina pripravená hostiť akékoľvek formálne alebo neformálne diskusie.



Šéf srbskej diplomacie tak odpovedal na otázku, či bolo témou rozhovorov s ruským ministrom zahraničných vecí aj možnosť zapojenia Belehradu do diskusií o ukončení vojny na Ukrajine. Srbsko je podľa agentúry Tanjug jednou z mála krajín, ktoré udržiavajú dobré vzťahy so Spojenými štátmi, Ruskom a Ukrajinou.



V utorok bude v Saudskej Arábii rokovať americká a ruská delegácia. USA tvrdia, že pôjde o bilaterálnu schôdzku a nemala by sa považovať za rokovania o Ukrajine. Podľa Kremľa je cieľom prediskutovať možnú dohodu o ukončení vojny a pripraviť summit prezidentov USA a Ruska. Európa a Kyjev sa obávajú, že Washington a Moskva sa pokúsia ukončiť vojnu na Ukrajine bez ich účasti na rokovaniach.



Djurič v pondelok tiež uviedol, že Srbsko je odhodlané vstúpiť do Európskej únie, ale nevzdá sa svojich dlhodobo dobrých vzťahov s Ruskom, píše TASS. "Srbsko sa usiluje o členstvo v EÚ už 25 rokov a chce mať dobré vzťahy s Európou. V duchu historických vzťahov s Ruskom a v súlade s vôľou srbských občanov musíme udržiavať dobré vzťahy s Ruskom a ďalšími partnermi na medzinárodnej scéne," povedal.



Lavrov po stretnutí oznámil, že Rusko má záujem o spoluprácu so Srbskom v oblasti zdravotníctva, inovácií a high-tech.