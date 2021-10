Dlho odkladaná svadba japonskej princeznej Mako sa uskutoční v októbri

Japonská princezná Mako, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Tokio 1. októbra (TASR) - Svadba japonskej princeznej Mako s jej neurodzeným snúbencom, právnikom Keiom Komurom, sa uskutoční 26. októbra. S odvolaním sa na cisársky dvor o tom v piatok informovali japonské médiá.Princezná Mako, ktorá je neterou japonského cisára Naruhita, sa zriekne tradičných obradov a neprijme ani finančný príspevok, ktorý sa zvyčajne poskytuje ženám z cisárskej rodiny, keď sa vydajú za neurodzených mužov. Podľa miestnych médií sa Mako takto vzdá v prepočte údajne až 1,12 milióna eur.Svoje zasnúbenie oznámil mladý pár v roku 2017 s tým, že svadba sa mala konať v novembri 2018. Začiatkom roka 2018 sa však objavila správa, že svadba bude odložená o dva roky – oficiálne preto, že na jej prípravy treba viac času. Prednosť mala vtedy navyše dostať korunovácia princezninho strýka Naruhita za cisára, ktorá sa konala v máji 2019.Princezná Mako sa však v tom čase dostala pod paľbu kritiky médií za údajné nevyrovnané dlhy Komurovej matky voči jej bývalému snúbencovi. Tento muž Komurovú viní, že mu nevrátila viac ako štyri milióny jenov (asi 30.000 eur), ktoré si od neho údajne požičala na financovanie časti štúdia svojho syna. Tento stále nevyrovnaný dlh vyvolal v Japonsku škandál, pretože od členov cisárskej rodiny sa očakáva bezchybné správanie.Kei Komuro sa v roku 2018 presťahoval do USA, aby pokračoval v štúdiu práva, čo bolo v Japonsku považované aj za pokus o zmiernenie tlaku médií. Ten u 29-ročnej princeznej vyvolal posttraumatickú stresovú poruchu.Komuro sa vrátil do Japonska začiatkom tohto týždňa a momentálne je v 14-dňovej karanténe, ktorá je povinná pre všetky osoby prichádzajúce zo zámoria.Miestne médiá uviedli, že snúbenci sa opäť - po asi troch rokoch - stretnú 11. októbra, keď sa Komurovi skončí karanténa. Očakáva sa, že novomanželia sa po svadbe presťahujú do New Yorku.Rozruch okolo manželstva princeznej Mako a rozhodnutie mladého páru presťahovať sa do USA viedli zákonite k ich porovnávaniu s ďalším kráľovským párom: britským princom Harrym a jeho manželkou Megan Markleovou, konštatovala AFP.