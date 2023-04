Budúci rok má vyjsť kniha spomienok na život Johna Lennona a Yoko Ono

New York 18. apríla (TASR) - Elliot Mintz, dlhoročný americký spolupracovník Johna Lennona a Yoko Ono, vydá na budúci rok memoáre, ktoré budú obsahovať zákulisné momenty zo života tohto páru. TASR informáciu prevzala z utorkovej správy agentúry AP.



Vydavateľstvá Dutton a Transworld oznámili dohodu s Mintzom, ktorý sa prvýkrát stretol s Lennonom a Ono začiatkom 70. rokov, pričom zostal umelkyni blízky aj po Lennonovej vražde v roku 1980. Avizovaná kniha zatiaľ nemá oficiálny názov.



"Čakal som päťdesiat rokov, aby som sa mohol podeliť o svoje zážitky nadobudnuté s Yoko a Johnom. Je to životná príležitosť. Je mi cťou podeliť sa o svoju odyseu a zahrnúť čitateľa do intímneho portrétu svojich dvoch najdrahších priateľov," uviedol 78-ročný Mintz v utorkovom vyhlásení.



Tento rozhlasový a televízny moderátor pracoval v priebehu rokov na rôznych projektoch Lennona a Ono vrátane rozhlasového dokumentárneho seriálu "The Lost Lennon Tapes", ktorý obsahoval nevydané nahrávky zosnulého hudobníka. Pôsobil aj ako hovorca mnohých celebrít vrátane Boba Dylana.