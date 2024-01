Dlhoročný šéf americkej loby držiteľov zbraní odstupuje z funkcie

Washington 6. januára (TASR) - Dlhoročný výkonný riaditeľ Národnej asociácie držiteľov zbraní (NRA) Wayne LaPierre v piatok oznámil, že odstupuje z riadiaceho postu tejto vplyvnej americkej zbrojárskej lobby.



Ako v noci na sobotu informovala agentúra AFP, 74-ročný LaPierre ako dôvod svojej demisie k 31. januáru uviedol bližšie nešpecifikované zdravotné dôvody.



AFP však pripomenula, že svoj odchod z funkcie LaPierre oznámil len niekoľko dní pred začiatkom súdneho procesu, v ktorom je stíhaný z korupcie.



LaPierre, ktorý viedol NRA viac ako 30 rokov, a traja ďalší súčasní a bývalí manažéri NRA boli zažalovaní generálnou prokurátorkou New Yorku Letitiou Jamesovou, ktorá ich obvinila z využívania tejto neziskovej organizácie ako "osobnej pokladničky"- Súdny proces s nimi sa začne v pondelok v New Yorku.



Jamesová viní LaPierra, že fondy NRA využíval na financovanie svojho nákladného životného štýlu, ktorý zahŕňal míňanie stoviek tisíc dolárov na súkromné lietadlá a luxusné dovolenky.



NRA je v Spojených štátoch popredným propagátorom práv na držanie zbraní a od 70. rokov 20. storočia zamerala svoje úsilie na boj proti obmedzeniam v ich predaji.



AFP s odvolaním sa na analýzu Centra pre vnímavú politiku dodala, že v rokoch 2000-12 sa NRA a jej spojenci v zbrojnom priemysle spojili a do Snemovne reprezentantov, Senátu a do prezidentských volieb "naliali" 80 miliónov dolárov.



Okrem toho v prezidentských voľbách v roku 2016 minula NRA približne 20 miliónov dolárov na reklamy útočiace na demokratickú kandidátku Hillary Clintonovú a ďalších 10 miliónov dolárov na reklamné kampane podporujúce prezidentského kandidáta republikánov Donalda Trumpa.



Dočasným výkonným riaditeľom NRA po LaPierrovom odchode bude jej terajší šéf všeobecných operácií Andrew Arulanandam.