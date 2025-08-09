< sekcia Zahraničie
Dmitriev: Niektoré krajiny sa budú narúšať schôdzku Trumpa a Putina
Trump v piatok na svojej sociálnej sieti Truth Social oznámil, že sa s ruským prezidentom stretne v piatok 15. augusta v americkom štáte Aljaška.
Autor TASR
Moskva 9. augusta (TASR) - Šéf Ruského štátneho investičného fondu Kirill Dmitriev v sobotu uviedol, že niektoré krajiny vynaložia obrovské úsilie, aby narušili plánované stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa a šéfa Kremľa Vladimira Putina. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Trump v piatok na svojej sociálnej sieti Truth Social oznámil, že sa s ruským prezidentom stretne v piatok 15. augusta v americkom štáte Aljaška. Stretnutie potvrdila aj ruská strana.
Dmitriev v sobotu uviedol, že niektoré krajiny, ktoré nemenoval, sa usilujú o predĺženie viac ako tri roky trvajúcej vojny na Ukrajine. „Bezpochyby viaceré krajiny, ktoré majú záujem na pokračovaní konfliktu, vynaložia obrovské úsilie, aby narušili plánovanú schôdzku prezidenta Putina a prezidenta Trumpa,“ napísal Dmitriev na platforme Telegram. Objasnil, že pod spomínaným úsilím má na mysli „provokácie a dezinformácie“.
Putinov poradca Jurij Ušakov tvrdí, že Trump a Putin sa počas stretnutia „zamerajú na diskusiu o možnostiach dosiahnutia dlhodobého mierového riešenia ukrajinskej krízy“. „Zrejme to bude náročný proces, ale budeme sa aktívne a energicky zapájať,“ dodal.
Na plánované stretnutie Trumpa a Putina v sobotu reagoval aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý upozornil, že akékoľvek rozhodnutia bez Ukrajiny počas tohto bilaterálneho summitu neprinesú mier. Vylúčil tiež porušenie ústavy tým, že by odstúpili východoukrajinské územia Rusku.
„Ukrajinci nedajú svoje územie okupantovi,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X. „Akékoľvek rozhodnutie proti nám, akékoľvek rozhodnutie bez Ukrajiny, sú taktiež rozhodnutiami proti mieru. Nedosiahne sa nimi nič. Vojna sa neskončí bez nás, bez Ukrajiny,“ dodal.
Zelenskyj vo vyhlásení na Telegrame uviedol, že územná celistvosť Ukrajiny je zakotvená v ústave a rokovanie o jej porušení neprichádza do úvahy. Reagoval tak na piatkové vyjadrenia Trumpa, podľa ktorých „dôjde k výmene území v prospech oboch strán“.
