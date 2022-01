Dmitrij Medvedev: V žiadnom prípade nesmie dôjsť k vojne

Moskva 27. januára (TASR) - Proces rokovaní o bezpečnostných zárukách je jediný spôsob, ako vyriešiť súčasnú situáciu, uviedol podpredseda Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Dmitrij Medvedev. Informovala o tom vo štvrtok agentúra TASS.



"V žiadnom prípade nesmie dôjsť k vojne, nikto nechce vojnu a treba urobiť všetko, aby sa akejkoľvek vojne zabránilo. O to viac pozdĺž línie zrážok medzi Ruskom a povedzme Severoatlantickou alianciou," povedal Medvedev v rozhovore pre ruské médiá.



Zdôraznil, že v súvislosti s touto otázkou "je zrejmé, že najdôležitejšou a jedinou možnosťou je rokovať o bezpečnostných zárukách, a to aj politickými a diplomatickými prostriedkami, používať princíp nedeliteľnosti bezpečnosti, ktorý je zakotvený vo všetkých európskych a medzinárodných základných dokumentoch, keď bezpečnosť jednej krajiny nemožno dosiahnuť na úkor bezpečnosti inej krajiny".



Medvedev dodal, že vojnový scenár je strašný a že existujú ľudia, ktorí na zvyšovaní napätia zarábajú peniaze.



Moskva pred vyše mesiacom požiadala Spojené štáty a NATO o rozsiahle bezpečnostné záruky vrátane toho, aby sa Aliancia nerozšírila o Ukrajinu či iné postsovietske krajiny a aby nehromadila svoje sily v strednej a východnej Európe.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken po tom, ako USA doručili v stredu ruskému ministerstvu zahraničných vecí svoju písomnú odpoveď na návrh bezpečnostných záruk, uviedol, že Spojené štáty neurobili žiadne ústupky voči hlavným ruským požiadavkám týkajúcim sa Ukrajiny a NATO.



List, ktorý vznikol v rámci koordinovanej odpovede medzi transatlantickými spojencami a partnermi v reakcii na hromadenie ruských jednotiek pri hraniciach Ukrajiny, sa podľa Blinkena zaoberal tiež opatreniami na zvýšenie dôvery v súvislosti s vojenskými cvičeniami a manévrami v Európe. List tiež podľa Blinkena otvára dvere k napredovaniu rokovaní medzi spojencami z NATO a Ruskom o kontrole zbrojenia v otázke strategických zbraní a jadrových hlavíc umiestnených v Európe.



Šéf americkej diplomacie dodal, že v nasledujúcich dňoch očakáva ďalšie rokovania so svojím ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom po tom, čo sa ruská strana oboznámi s obsahom odovzdaného dokumentu. USA sú podľa Blinkena pripravené na dialóg a je na Rusku, akú cestu si vyberie.