< sekcia Zahraničie
Dmitrijev bude s Američanmi v Ženeve rokovať o hospodárstve
V Ženeve sa vo štvrtok uskutočnia aj rokovania medzi predstaviteľmi Spojených štátov a Ukrajiny o povojnovej obnove a hospodárskej spolupráci.
Autor TASR
Moskva 25. februára (TASR) - Osobitný vyslanec ruského prezidenta Vladimira Putina Kirill Dmitrijev by mal vo štvrtok pricestovať do švajčiarskej Ženevy a stretnúť sa s predstaviteľmi Spojených štátov, informovala ruská štátna tlačová agentúra TASS. TASR správu prebrala z agentúry AFP.
„Dmitrijev plánuje pricestovať do Ženevy vo štvrtok, aby s Američanmi rokoval o ekonomických otázkach,“ uviedla TASS s odvolaním sa na nemenovaný zdroj.
V Ženeve sa vo štvrtok uskutočnia aj rokovania medzi predstaviteľmi Spojených štátov a Ukrajiny o povojnovej obnove a hospodárskej spolupráci. Osobitný vyslanec USA Steve Witkoff vyhlásil, že schôdzka nadviaže na predchádzajúce rokovania Ukrajiny, Ruska a USA z 17. a 18. februára v Ženeve, ktoré nepriniesli pokrok v otázkach územnej integrity ani prímeria.
„Dmitrijev plánuje pricestovať do Ženevy vo štvrtok, aby s Američanmi rokoval o ekonomických otázkach,“ uviedla TASS s odvolaním sa na nemenovaný zdroj.
V Ženeve sa vo štvrtok uskutočnia aj rokovania medzi predstaviteľmi Spojených štátov a Ukrajiny o povojnovej obnove a hospodárskej spolupráci. Osobitný vyslanec USA Steve Witkoff vyhlásil, že schôdzka nadviaže na predchádzajúce rokovania Ukrajiny, Ruska a USA z 17. a 18. februára v Ženeve, ktoré nepriniesli pokrok v otázkach územnej integrity ani prímeria.