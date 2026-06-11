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Dmitrijev oznámil, že sa tento mesiac stretne s Witkoffom a Kushnerom
Dmitrijev už predtým neraz ocenil pomoc Witkoffa a Kushnera pri rokovaniach o urovnaní konfliktu na Ukrajine a obnovení vzťahov medzi Ruskom a USA.
Autor TASR
Berlín/Moskva 11. júna (TASR) - Kirill Dmitrijev, osobitný zástupca ruského prezidenta pre investície a hospodársku spoluprácu so zahraničím a vedúci Ruského fondu priamych investícií, povedal, že je v pravidelnom kontakte s osobitným vyslancom amerického prezidenta Stevom Witkoffom a zaťom šéfa Bieleho domu Jaredom Kushnerom. Ďalšie pravidelné stretnutie je podľa neho naplánované na tento mesiac. Ruská štátna tlačová agentúra TASS o tom informovala vo štvrtok na základe nemeckého denníka Berliner Zeitung, píše TASR.
„Nechcel by som uviesť konkrétne dátumy, ale riadne stretnutie sa uskutoční v júni,“ povedal Dmitrijev v rozhovore pre nemecký denník, pričom zdôraznil, že s Wittkoffom a Kushnerom je „v neustálom kontakte“.
Berliner Zeitung sa Dmitrijeva tiež opýtal, či dokážu takí podnikatelia ako on, Witkoff a Kushner „zachrániť svet“ a dosiahnuť to, čo je nad sily politikov. „Samozrejme, politici, diplomati a politickí predstavitelia musia zohrať kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní mieru na celom svete. Avšak biznismeni a ekonómovia zo všetkých krajín môžu tiež zohrať konštruktívnu úlohu pri rozvíjaní hospodárskej spolupráce a otvárať potenciál spoločného prekvitania štátov,“ odpovedal šéf Ruského fondu priamych investícií.
Dmitrijev už predtým neraz ocenil pomoc Witkoffa a Kushnera pri rokovaniach o urovnaní konfliktu na Ukrajine a obnovení vzťahov medzi Ruskom a USA. Naposledy sa telefonicky rozprávali 3. júna.
Po tomto telefonáte osobitný vyslanec ruského prezidenta povedal, že medzi obidvoma krajinami existuje veľa spoločných hospodárskych iniciatív, ktoré „môžeme realizovať a aktívne ich rozvíjame“. Poukázal na to, že so Spojenými štátmi pripravujú spoločné investície do rôznych projektov, ktoré sú prospešné tak pre Rusko, ako aj pre USA.
„Nechcel by som uviesť konkrétne dátumy, ale riadne stretnutie sa uskutoční v júni,“ povedal Dmitrijev v rozhovore pre nemecký denník, pričom zdôraznil, že s Wittkoffom a Kushnerom je „v neustálom kontakte“.
Berliner Zeitung sa Dmitrijeva tiež opýtal, či dokážu takí podnikatelia ako on, Witkoff a Kushner „zachrániť svet“ a dosiahnuť to, čo je nad sily politikov. „Samozrejme, politici, diplomati a politickí predstavitelia musia zohrať kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní mieru na celom svete. Avšak biznismeni a ekonómovia zo všetkých krajín môžu tiež zohrať konštruktívnu úlohu pri rozvíjaní hospodárskej spolupráce a otvárať potenciál spoločného prekvitania štátov,“ odpovedal šéf Ruského fondu priamych investícií.
Dmitrijev už predtým neraz ocenil pomoc Witkoffa a Kushnera pri rokovaniach o urovnaní konfliktu na Ukrajine a obnovení vzťahov medzi Ruskom a USA. Naposledy sa telefonicky rozprávali 3. júna.
Po tomto telefonáte osobitný vyslanec ruského prezidenta povedal, že medzi obidvoma krajinami existuje veľa spoločných hospodárskych iniciatív, ktoré „môžeme realizovať a aktívne ich rozvíjame“. Poukázal na to, že so Spojenými štátmi pripravujú spoločné investície do rôznych projektov, ktoré sú prospešné tak pre Rusko, ako aj pre USA.