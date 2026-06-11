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Štvrtok 11. jún 2026
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Dmitrijev oznámil, že sa tento mesiac stretne s Witkoffom a Kushnerom

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dmitrijev už predtým neraz ocenil pomoc Witkoffa a Kushnera pri rokovaniach o urovnaní konfliktu na Ukrajine a obnovení vzťahov medzi Ruskom a USA.

Autor TASR
Berlín/Moskva 11. júna (TASR) - Kirill Dmitrijev, osobitný zástupca ruského prezidenta pre investície a hospodársku spoluprácu so zahraničím a vedúci Ruského fondu priamych investícií, povedal, že je v pravidelnom kontakte s osobitným vyslancom amerického prezidenta Stevom Witkoffom a zaťom šéfa Bieleho domu Jaredom Kushnerom. Ďalšie pravidelné stretnutie je podľa neho naplánované na tento mesiac. Ruská štátna tlačová agentúra TASS o tom informovala vo štvrtok na základe nemeckého denníka Berliner Zeitung, píše TASR.

„Nechcel by som uviesť konkrétne dátumy, ale riadne stretnutie sa uskutoční v júni,“ povedal Dmitrijev v rozhovore pre nemecký denník, pričom zdôraznil, že s Wittkoffom a Kushnerom je „v neustálom kontakte“.

Berliner Zeitung sa Dmitrijeva tiež opýtal, či dokážu takí podnikatelia ako on, Witkoff a Kushner „zachrániť svet“ a dosiahnuť to, čo je nad sily politikov. „Samozrejme, politici, diplomati a politickí predstavitelia musia zohrať kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní mieru na celom svete. Avšak biznismeni a ekonómovia zo všetkých krajín môžu tiež zohrať konštruktívnu úlohu pri rozvíjaní hospodárskej spolupráce a otvárať potenciál spoločného prekvitania štátov,“ odpovedal šéf Ruského fondu priamych investícií.

Dmitrijev už predtým neraz ocenil pomoc Witkoffa a Kushnera pri rokovaniach o urovnaní konfliktu na Ukrajine a obnovení vzťahov medzi Ruskom a USA. Naposledy sa telefonicky rozprávali 3. júna.

Po tomto telefonáte osobitný vyslanec ruského prezidenta povedal, že medzi obidvoma krajinami existuje veľa spoločných hospodárskych iniciatív, ktoré „môžeme realizovať a aktívne ich rozvíjame“. Poukázal na to, že so Spojenými štátmi pripravujú spoločné investície do rôznych projektov, ktoré sú prospešné tak pre Rusko, ako aj pre USA.
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