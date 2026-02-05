Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Dmitrijev: Rokovania o ukončení vojny na Ukrajine priniesli posun

Medzi sporné otázky patria aj naďalej územné nároky Ruska, pričom zatiaľ žiadna zo strán neprejavila ochotu k zásadnému kompromisu.

Abú Zabí 5. februára (TASR) - Osobitný vyslanec ruského prezidenta Vladimira Putina Kirill Dmitrijev vo štvrtok vyhlásil, že rokovania s Ukrajinou v Abú Zabí o ukončení vojny priniesli posun. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a TASS.

„Určite je tu pokrok, veci sa vyvíjajú dobrým, pozitívnym smerom... Viete, jedným z ukazovateľov tohto pokroku je to, že vojnoví štváči z Európy a Británie sa neustále snažia zasahovať do tohto procesu. A čím viac je takýchto pokusov, tým je zrejmejšie, že dochádza k pokroku,“ uviedol Dmitrijev, ktorý kritizoval európske krajiny.

V metropole Spojených arabských emirátov sa vo štvrtok začal druhý deň trojstranných rokovaní medzi Ukrajinou, Ruskom a Spojenými štátmi o ukončení takmer štvorročnej vojny. „Pracujeme v rovnakých formátoch ako včera: trojstranné konzultácie, práca v skupinách a ďalšia synchronizácia pozícií,“ napísal hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov na sociálnej sieti Telegram. Výsledky rokovaní podľa neho oznámia neskôr.

Delegácie rokovali už aj v stredu. Medzi sporné otázky patria aj naďalej územné nároky Ruska, pričom zatiaľ žiadna zo strán neprejavila ochotu k zásadnému kompromisu.

Umerov v stredu na sociálnej sieti X bez bližších podrobností uviedol, že prvý deň stretnutia sa sústredil na konkrétne kroky a praktické riešenia. Trojstranné konzultácie s Ruskom a Spojenými štátmi označil za vecné a produktívne.
