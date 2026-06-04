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Dmitrijev: Rokovania Ruska a USA o energo a eko témach pokračujú
Trojstranné rokovania s Ukrajinou sú podľa neho naďalej možné.
Autor TASR
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Petrohrad 4. júna (TASR) - Osobitný vyslanec ruského prezidenta pre investície a hospodársku spoluprácu so zahraničím Kirill Dmitrijev vo štvrtok vyhlásil, že rozhovory medzi Ruskom a Spojenými štátmi o ekonomických a energetických otázkach pokračujú napriek pozastaveniu rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Podľa vlastných slov v stredu osobne hovoril s americkými vyjednávačmi. Uviedol to pre agentúru Reuters popri Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre (SPIEF), informuje TASR.
Kremeľ 18. mája uviedol, že rokovania o ukončení konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou sprostredkované Spojenými štátmi sú pozastavené. Moskva však očakáva ich obnovenie a kontakty medzi Moskvou a Washingtonom pokračujú na rôznych úrovniach.
„Včera sme hovorili so Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Dialóg teda pokračuje a komunikácia prebieha nepretržite,“ povedal Dmitrijev.
Dmitrijev zdôraznil, že nie všetky kontakty medzi Ruskom a USA súvisia s Ukrajinou a že obe strany budú pokračovať v rokovaniach o energetike, hospodárstve a globálnej stabilite. Trojstranné rokovania s Ukrajinou sú podľa neho naďalej možné.
Ruský vyslanec sa vyjadril aj k rozhodnutiu USA, ktoré 18. mája o ďalší mesiac predĺžili výnimku na nákup sankcionovanej ruskej ropy a ropných produktov dopravovaných tankermi. Washington tak urobil v snahe zmierniť dôsledky nedostatku dodávok ropy a vysokých cien vyvolané uzavretím Hormuzského prielivu Iránom.
Americkí predstavitelia si podľa Dmitrijeva uvedomujú úlohu výnimiek pri stabilizácii trhov počas krízy na Blízkom východe. „Predchádzajúce predĺženie výnimiek bolo pre trhy prospešné. Myslím si, že americká administratíva chápe, že bez ruskej ropy a ruského plynu nie je možné dosiahnuť stabilitu na energetických trhoch,“ povedal Dmitriev, pričom odmietol uviesť, či bude výnimka tento mesiac opäť predĺžená.
Kremeľ 18. mája uviedol, že rokovania o ukončení konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou sprostredkované Spojenými štátmi sú pozastavené. Moskva však očakáva ich obnovenie a kontakty medzi Moskvou a Washingtonom pokračujú na rôznych úrovniach.
„Včera sme hovorili so Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Dialóg teda pokračuje a komunikácia prebieha nepretržite,“ povedal Dmitrijev.
Dmitrijev zdôraznil, že nie všetky kontakty medzi Ruskom a USA súvisia s Ukrajinou a že obe strany budú pokračovať v rokovaniach o energetike, hospodárstve a globálnej stabilite. Trojstranné rokovania s Ukrajinou sú podľa neho naďalej možné.
Ruský vyslanec sa vyjadril aj k rozhodnutiu USA, ktoré 18. mája o ďalší mesiac predĺžili výnimku na nákup sankcionovanej ruskej ropy a ropných produktov dopravovaných tankermi. Washington tak urobil v snahe zmierniť dôsledky nedostatku dodávok ropy a vysokých cien vyvolané uzavretím Hormuzského prielivu Iránom.
Americkí predstavitelia si podľa Dmitrijeva uvedomujú úlohu výnimiek pri stabilizácii trhov počas krízy na Blízkom východe. „Predchádzajúce predĺženie výnimiek bolo pre trhy prospešné. Myslím si, že americká administratíva chápe, že bez ruskej ropy a ruského plynu nie je možné dosiahnuť stabilitu na energetických trhoch,“ povedal Dmitriev, pričom odmietol uviesť, či bude výnimka tento mesiac opäť predĺžená.