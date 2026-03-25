Dmitrijev: Ruská parlamentná delegácia pôjde do USA
Autor TASR
Moskva 25. marca (TASR) - Podľa Kirilla Dmitrijeva, osobitného vyslanca ruského prezidenta pre investície a hospodársku spoluprácu so zahraničím, by sa v dohľadnom čase malo uskutočniť stretnutie ruských a amerických zákonodarcov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Poukazujúc na dôležitosť rusko-amerického parlamentného dialógu pre svet Dmitrijev v stredu na sociálnej sieti X napísal: „Čoskoro, rusko-americký parlamentný dialóg je životne dôležitý pre celý svet.“
Agentúra TASS pripomenula, že začiatkom tohto roku členka Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Anna Paulina Lunová oznámila, že štyria poslanci ruskej Štátnej dumy boli v januári pozvaní do Washingtonu, aby sa s americkými kongresmanmi zúčastnili na konzultáciách týkajúcich sa aj urovnania konfliktu na Ukrajine.
Republikánska reprezentantka z Floridy sa predtým viackrát vyslovila za obnovenie a rozvoj vzťahov medzi Ruskom a Spojenými štátmi, pričom zdôrazňovala, že Moskva a Washington „už nie sú v stave studenej vojny“, poznamenala agentúra.
Dmitrijev už vlani v októbri, po stretnutí s americkou kongresmankou v Miami na Floride, hovoril o tom, že Rusko a Spojené štáty rokujú o možnom stretnutí delegácií členov amerického Kongresu a poslancov Štátnej dumy.
Prípadnému stretnutiu zákonodarcov sa venuje aj ruský denník Vedomosti. Podľa tvrdení denníka, ktorý sa odvoláva na štyroch zdroje z ruského parlamentu, poslanci Štátnej dumy čoskoro odcestujú do Spojených štátov. Mali by byť z rôznych poslaneckých frakcií a delegáciu údajne povedie Viačeslav Nikonov, podpredseda Výboru pre zahraničné otázky a vnuk sovietskeho ministra zahraničných vecí Viačeslava Molotova.
