Dmitrijev: Rusko s USA rokuje o dohode o nerastných surovinách

Moskva 31. marca (TASR) - Rusko a Spojené štáty v Moskve spoločne rokujú o potenciálnej spolupráci na ruských projektoch v oblasti kovov vzácnych zemín, uviedol šéf ruského štátneho investičného fondu Kirill Dmitrijev. TASR o tom informuje podľa pondelňajšej správy agentúry DPA.



Dmitrijev pre denník Izvestia uviedol, že spoločnosti už prejavili záujem o tieto projekty, no neposkytol ďalšie podrobnosti. "Kovy a prvky vzácnych zemí sú dôležitou oblasťou spolupráce a my sme už začali rokovania o rôznych projektoch týkajúcich sa nerastných surovín v Rusku," upresnil Dmitrijev v rozhovore zverejnenom v pondelok.



Šéf ruského štátneho investičného fondu je kľúčovou postavou v rámci rokovaní medzi Moskvou a Washingtonom o normalizácii vzťahov krajín, píše Reuters. Vzácne nerasty a kovy sú nevyhnutné pre moderné technológie vrátane smartfónov, notebookov a elektrických automobilov.



Ruský prezident Vladimir Putin prvýkrát navrhol spoluprácu v oblasti surovín vo februári. Zdôraznil, že ruské zásoby dôležitých materiálov ďaleko prevyšujú zásoby Ukrajiny, s ktorou Trump v súčasnosti tiež rokuje.



Dohoda o strategickej ťažbe dôležitých nerastných surovín sa medzi Kyjevom a Washingtonom mala pôvodne podpísať už minulý mesiac. Pre spor medzi šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským k tomu však nedošlo.



Ukrajina minulý týždeň dostala nový návrh dohody, no podľa Reuters Zelenskyj opakovane vyjadril nespokojnosť s novými podmienkami dohody. Údajne sa viac zameriavajú na hospodárske záujmy USA, pričom Kyjevu neponúkajú požadované bezpečnostné záruky. Trump v nedeľu vyhlásil, že jeho ukrajinský náprotivok bude mať „veľké problémy“, pokiaľ sa rozhodne nepodpísať novú dohodu o nerastných surovinách, píše Reuters.