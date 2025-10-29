Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 29. október 2025Meniny má Klára
< sekcia Zahraničie

Dmitrijev: Vojna na Ukrajine by sa mohla skončiť do jedného roka

.
Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - Lukáš Grinaj

Dmitrijev vystúpil po stretnutiach s predstaviteľmi vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa v Spojených štátoch, ktoré sa konali minulý víkend.

Autor TASR
Rijád 29. októbra (TASR) - Osobitný vyslanec ruského prezidenta Kirill Dmitrijev na investičnej konferencii v Saudskej Arábii vyhlásil, že vojna na Ukrajine sa môže skončiť do jedného roka. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Dmitrijev vystúpil po stretnutiach s predstaviteľmi vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa v Spojených štátoch, ktoré sa konali minulý víkend. Jeho návšteva nasledovala po odložení plánovaného stretnutia Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina.

„Sme si istí, že sme na ceste k mieru a ako mierotvorcovia to musíme dosiahnuť,“ povedal Dmitrijev. „Verím, že áno,“ odpovedal Dmitrijev na otázku, či je možné dosiahnuť mier na Ukrajine do jedného roka. Počas pobytu v USA ruský vyslanec tiež zdôraznil, že Rusko a USA sú blízko k „diplomatickému riešeniu“ vojny.

Špeciálny vyslanec na investičnej konferencii takisto vyzdvihol spoluprácu medzi Spojenými štátmi, Saudskou Arábiou a Ruskom ako najväčšími držiteľmi prírodných zdrojov na svete. Povedal, že takáto spolupráca zvýši bezpečnosť vo svete.

„Ľudia sa momentálne sústreďujú na regionálny konflikt, ktorý existuje okolo Ruska, ale my nechceme, aby eskaloval do väčšieho konfliktu. Preto musíme konať lepšie ako doposiaľ, nie horšie,“ dodal Dmitrijev.
.

Neprehliadnite

V Šurany Industrial Parku sa začala výstavba baterkárne

Týždenník: Raz za sto rokov

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 83 rokov zomrel známy hudobník

Takáč: Vláda stojí na strane poctivých farmárov a ľudí, ktorí živia SR