Dnes je Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách
Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného vyhlásilo VZ OSN v roku 1999.
Autor TASR
New York/Bratislava 25. novembra (TASR) - Základy na ceste k odstráneniu násilia páchaného na ženách a dievčatách na celom svete položila Deklarácia o odstránení násilia páchaného na ženách, ktorú Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) prijalo 20. decembra 1993.
Podľa deklarácie sa tohto násilia týka „akýkoľvek čin, ktorý vedie alebo môže viesť k fyzickej, sexuálnej alebo psychickej ujme alebo utrpeniu žien vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, či už k nemu dochádza na verejnosti alebo v súkromnom živote.“
Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného vyhlásilo VZ OSN v roku 1999. Dátum 25. november určili na počesť sestier Mirabalových, troch politických aktivistiek z Dominikánskej republiky, ktoré v roku 1960 na príkaz vtedajšieho prezidenta krajiny Rafaela Trujilla zavraždili.
Odvtedy sa tak na celom svete 25. novembra začína 16 dní aktivizmu, počas ktorých sa organizujú akcie upozorňujúce potrebu prijatia zásadných opatrení zameraných na odstránenie násilia páchaného na ženách. Vznikajú projekty na elimináciu tohto násilia a kampane zobrazujúce jeho dôsledky.
Tohtoročná kampaň sa venuje digitálnemu násiliu. Nesie sa v duchu vyhlásenia: Spojte sa za ukončenie digitálneho násilia páchaného na ženách a dievčatách (UNiTE to End Digital Violence against Women and Girls).
Digitálne násilie je podľa OSN skutočné násilie a nedá sa nijako ospravedlniť. Kampaň sa začína 25. novembra a bude trvať do 10. decembra, keď sa pripomína Deň ľudských práv.
Podľa OSN až 38 percent žien zažilo online násilie a 85 percent bolo svedkom takéhoto násilia. Dezinformácie a ohováranie sú najrozšírenejšími formami online násilia páchaného na ženách. Túto taktiku násilníkov uviedlo 67 percent žien a dievčat, ktoré zažili digitálne násilie. Zo všetkých online útokov tvoria 90 až 95 percent pornografické obrázky. Viac ako 70 percent novinárok uviedlo, že zažilo digitálne násilie.
V súvislosti s tohtoročným Medzinárodným dňom za odstránenie násilia páchaného na ženách OSN pripomína, že menej ako 40 percent krajín má zákony chrániace ženy pred kybernetickými útokmi. Až 44 percent žien a dievčat na svete tak ostáva v tejto súvislosti bez prístupu k právnej ochrane.
Digitálne násilie sa viac zameriava na ženy ako na mužov, a to vo všetkých oblastiach života. Vo veľkej miere sa dotýka najmä žien, ktoré sú verejne známe - aktivistiek, novinárok či političiek.
Zdroj: https://www.un.org/en/observances/ending-violence-against-women-day
