Dnes si pripomíname Medzinárodný deň demokracie
Autor TASR
New York 14. september (TASR) - Valné zhromaždenie (VZ) Organizácie Spojených národov (OSN) vyhlásilo v roku 2007 Medzinárodný deň demokracie (International Day of Democracy), ktorý pripadá na 15. septembra. Tento dátum bol určený v súvislosti so Všeobecnou deklaráciou o demokracii, ktorú práve v polovici septembra v roku 1997 schválila Medziparlamentná únia (IPU) a ktorá zakotvuje základné princípy a prvky demokracie.
Prvý bod deklarácie hovorí o tom, že demokracia je všeobecne uznávaným ideálom a zároveň cieľom založeným na hodnotách, ktoré majú národy svetového spoločenstva spoločné bez ohľadu na kultúrne, politické, sociálne a ekonomické rozdiely. Ide teda o základné občianske právo, ktoré sa má vykonávať za podmienok slobody, rovnosti, transparentnosti a zodpovednosti s náležitým rešpektovaním plurality názorov.
Cieľom Medzinárodného dňa demokracie je pripomenutie si základných hodnôt demokracie, ľudských práv a občianskej účasti. Zároveň upozorňuje aj na výzvy, ktorým demokracia vo svete čelí. Generálny tajomník OSN António Guterres pri tejto príležitosti vyzdvihol odvahu ľudí na celom svete, ktorí formujú svoje spoločnosti prostredníctvom dialógu, participácie a dôvery.
Úsilie týchto ľudí je podľa Guterresa v súčasnosti dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, keďže dnes demokraciu a právny štát ohrozujú dezinformácie či zmenšujúci sa občiansky priestor. „Demokraciu je poháňaná vôľou ľudí - ich hlasmi, ich voľbami a ich účasťou,“ zdôraznil generálny tajomník OSN.
Fond OSN pre demokraciu (United Nations Democracy Fund - UNDEF) usporiada v pondelok 15. septembra v sídle OSN podujatie s názvom „Od hlasu k činom“ (From Voice to Action). Hlavným cieľom akcie bude ukázať demokraciu ako živú silu pre konanie, nádej a spoluprácu.
Fond OSN pre demokraciu už 20 rokov zohráva kľúčovú úlohu pri presadzovaní demokratických hodnôt na celom svete. Od svojho založenia podporuje občiansku spoločnosť, inkluzívnu účasť a posilňuje inštitúcie, ktoré dodržiavajú ľudské práva a právny štát. Prostredníctvom financovania viac ako tisíc iniciatív sa fond stal dôležitou silou, ktorá pomáha ľuďom formovať si vlastnú budúcnosť prostredníctvom dialógu, občianskej angažovanosti a demokratických inovácií.
Zdroj: https://www.un.org/en/observances/democracy-day
