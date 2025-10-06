< sekcia Zahraničie
V pondelok si pripomíname Svetový deň ľudských sídiel
Podľa OSN je čoraz viac ľudí vyhnaných zo svojich domovov krízami, ako sú konflikty, politická nestabilita, zmena klímy a ekonomické ťažkosti.
Autor TASR
New York 5. októbra (TASR) - Základným poslaním Svetového dňa ľudských sídiel je pripomenutie, že mestá a obce majú slúžiť predovšetkým ľuďom. Majú byť ekologicky udržateľné, bezpečné a prístupné pre každého. Poukazuje aj na význam mestského plánovania, dostupného bývania, kvalitných verejných priestorov a infraštruktúry dostupnej pre všetkých.
Svetový deň ľudských sídiel vyhlásila Organizácia Spojených národov (OSN) v roku 1985. Pripomína sa od roku 1986, na kedy pripadlo 10. výročie prvej medzinárodnej konferencie s názvom Habitat: Konferencia OSN o ľudských sídlach, ktorá sa konala v dňoch 31. mája až 11. júna 1976 v kanadskom Vancouveri. Pripomína sa každý prvý októbrový pondelok, takže tento rok pripadá na 6. októbra.
Od svojho ustanovenia sa Svetový deň ľudských sídiel nesie v duchu nejakej základnej témy. Téma prvého pripomenutia tohto dňa v roku 1986 znela „Útočisko je moje právo“ a kenské Nairobi sa stalo hostiteľským mestom osláv.
Tohtoročná téma sa zaoberá krízami, ktoré ohrozujú kvalitu života v mestách, či už ide o klimatické zmeny alebo konflikty rôzneho druhu a úrovne, ktoré vytvárajú nerovnosti medzi obyvateľmi miest. Podľa generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa je mesto totiž viac než len tehly a malta. Je to podľa neho prísľub domova.
Viac ako polovica svetovej populácie dnes žije v mestách a trend urbanizácie stále rastie. Mestá generujú väčšinu HDP, ale zároveň tu vzniká veľká časť environmentálnych výziev. Kvalita verejných priestorov priamo ovplyvňuje duševné a fyzické zdravie obyvateľov. Riešenia, ktoré fungujú v jednom meste, možno modifikovať a aplikovať inde, preto je zdieľanie skúseností veľmi dôležité pri odstraňovaní či eliminovaní kríz, ktoré ohrozujú mestské aglomerácie.
Podľa OSN je čoraz viac ľudí vyhnaných zo svojich domovov krízami, ako sú konflikty, politická nestabilita, zmena klímy a ekonomické ťažkosti. Milióny ľudí sú násilne vysídlených z pôvodných sídiel a hľadá útočisko práve v mestách, čo vyvíja tlak na miestne systémy, urýchľuje rast miest a výrazne mení ich územia.
