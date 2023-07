Dnevnik: Slovinské hory sa neoplatí podceňovať

Ľubľana 5. júla (TASR) - Zahraniční turisti často podliehajú ilúzii, že výlety k najvyšším štítom v Slovinsku sú jednoduché. Často preto cestu do hôr podcenia, vyberú sa na výlet s nevhodným vybavením a ich záchrana si potom vyžaduje zásah horskej služby. TASR informuje podľa agentúry STA.



Agentúra STA cituje komentár novín Dnevnik s názvom "Osudová ľahkosť slovinských hôr". V ňom sa píše, že slovinskí horskí záchranári mali vlani 667 zásahov, z toho viac ako polovica zachraňovaných boli cudzinci.



"Horskí záchranári už dlhšie upozorňujú, že cudzinci prichádzajú do Slovinska s príliš málo informáciami (o horách). Väčšinou sú dobre vybavení, no v zlom fyzickom stave. Prečo je to tak?"



Novinári z Dnevnika testovali informácie o Slovinsku, ktoré získa milovník outdoorových aktivít so záujmom o krásy Triglavského národného parku a rád by sa vybral do hôr. Ukázalo sa, že po zadaní do vyhľadávača "turistika v slovinských Alpách", dostane odporúčanie pre niekoľko trás do hôr. Z vyhľadávača sa dozvie, že sú "mierne", čo však zďaleka nie sú.



"Ak nepoznáte vrcholy odporúčané cez vyhľadávač, na vlastnej koži pocítite, že tieto trasy zďaleka nie sú jednoduché. Naši horskí záchranári majú preto v týchto horách zďaleka najviac práce. V lete aj v zime," napísal Dnevnik.



Noviny preto uvádzajú, že "oklamaní" turisti nadobudnú pocit, že trasa od vodopádu Savica cez Komarču k Triglavským jazerám sa dá zvládnuť ako rodinný výlet v teniskách. "Ak sa slovinským turistickým pracovníkom podarí turistom vysvetliť, že naše hory sú skutočne nádherné, no zďaleka nie ľahké, bude aj menej zásahov horských záchranárov," uzatvárajú noviny s obavou, či nejde o niečo utopické.