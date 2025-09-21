< sekcia Zahraničie
Dni NATO v Ostrave navštívilo počas víkendu celkovo 150.000 ľudí
Nedeľný program začal ešte pred oficiálnym začiatkom príchodom 200 nových policajtov a hasičov, ktorých požehnal kardinál Dominik Duka.
Autor TASR
Praha 21. septembra (TASR) - Jubilejný 25. ročník Dní NATO, ktoré sa konali na letisku Leoša Janáčka v Ostrave spolu so 16. ročníkom Dní Vzdušných síl Armády Českej republiky, v sobotu a v nedeľu navštívilo celkovo 150.000 ľudí. Informovali o tom organizátori, ktorí sa odvolávali na odhady polície. Účasť bola výrazne vyššia v sobotu, kedy podujatie navštívilo približne 95.000 ľudí, píše TASR podľa servera Novinky.cz.
Vďaka priaznivému počasiu bola tohtoročná návštevnosť jednou z najvyšších v 25-ročnej histórii podujatia. Rekord v návštevnosti - 220.000 ľudí za oba dni - však prekonaný nebol. Podľa organizátorov to ale nebolo cieľom, keďže stále ide o najväčšie verejné podujatie pod holým nebom v ČR.
Návštevníci sa potom mohli tešiť na podobný program ako v sobotu, vrátane vystúpení troch elitných akrobatických tímov zo Spojeného kráľovstva, Chorvátska a Turecka.
Dni NATO sú najväčšou vojenskou a bezpečnostnou prehliadkou v Európe, na ktorej sa zúčastňujú armády zo 17 krajín. Súčasťou sobotňajšieho programu bol aj prelet amerického strategického bombardéra B-52H Stratofortress či vystúpenie britského parašutistického tímu RAF Falcons.
