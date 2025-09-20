< sekcia Zahraničie
Dni NATO v Ostrave navštívilo približne 100.000 ľudí
Podujatie hodinu pred poludním oficiálne otvorili český prezident Petr Pavel a premiér Petr Fiala. Obaja pripomenuli, že nedávne udalosti v Poľsku a Estónsku ukazujú, že budúcnosť ČR leží iba v NATO.
Autor TASR
Praha 20. septembra (TASR) - Jubilejný 25. ročník Dní NATO, ktoré sa konajú na letisku Leoša Janáčka v Ostrave spolu so 16. ročníkom Dní Vzdušných síl Armády Českej republiky, v sobotu navštívilo takmer 100.000 ľudí. Novinárom to povedal predseda organizujúceho združenia Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík, no dodal, že ide len o veľmi hrubý odhad, informuje TASR podľa servera Novinky.cz.
„Omnoho dôležitejšie ako návštevnosť je skutočnosť, že sme nezaznamenali žiadne mimoriadne incidenty a že všetko prebehlo tak, ako malo,“ uviedol Pavlačík. Podľa neho zdravotníci ošetrili len niekoľkých návštevníkov, hlavne pre vyčerpanie z tepla. Zdôraznil tiež veľmi pozitívnu atmosféru, ktorá medzi návštevníkmi panovala počas celého dňa.
„Keď sa pozrieme na to, čo sa dnes deje okolo nás, pripomenutie si významu členstva v NATO je možno dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Pripomína nám, kto sú naši skutoční priatelia a spojenci a kam chceme patriť,“ povedal Pavel.
Dni NATO sú najväčšou vojenskou a bezpečnostnou prehliadkou v Európe, na ktorej sa zúčastňujú armády zo 17 krajín. Medzi najväčšie atrakcie dvojdňového podujatia patril okrem iného prelet amerického strategického bombardéra B-52H Stratofortress ako aj vystúpenia troch akrobatických leteckých skupín - britských Red Arrows, chorvátskych Krila Oluje a tureckých Turkish Stars. Na podujatí vystúpil aj britský parašutistický tím RAF Falcons.
